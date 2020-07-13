微软 Surface Duo 配 1100 万像素前置摄像头，带闪光灯

IT之家7月13日消息 微软 Surface Duo 在去年十月份发布，预计将在今年夏季上市。此前微软高管 Panos Panay 等相继曝光了 Surface Duo 上手，但具体细节仍然是个谜团。

近期，微软副总裁和企业传播高管 Frank X. Shaw 用 Surface Pen 展示了 Surface Duo，这可能是新的手写笔型号，但与 Surface Pro X 所提供的型号非常相似。

如果照片中使用的手写笔确实是 Surface Slim Pen，它将支持无线充电和微软 N-trig 技术，这将保证准确性。此前的 Surface Pen 也可能支持与 Surface Duo 一起使用。

除了保护套外，这些照片中的另一个显著特征是前置闪光灯。

Surface Duo 是轻薄时尚的双屏硬件，其结果就是导致 Surface Duo 不配备后置摄像头。换句话说，Surface Duo 前置摄像头将执行双重任务，并且前置闪光灯可以提高 Surface Duo 翻转时拍摄照片的质量。

如此前IT之家所述，Surface Duo 带有两个由铰链隔开的完整显示屏，并且具有以下规格：

1100 万像素摄像头，f/2.0，像素大小为 1.12um

总屏幕 8.3 英寸

两个 5.6 英寸显示屏

高通骁龙 855

6GB 内存

64GB、128GB 和 256GB 存储空间

USB-C 充电器

Android 10（可升级到 Android 11）

不支持无线充电、NFC 和 5G 连接

微软计划将突出显示该设备的多任务处理能力，包括能够在不同的屏幕上并排运行两个应用程序。此外，微软还计划面向创作者和艺术家展示独特功能。