微软 Win10X（WCOS）雄心：摆脱 Windows 数十年遗产

IT之家7月12日消息 微软 Windows 10 的主要优点之一就是一直对较旧应用程序和硬件的兼容性支持。Windows 具有数十年的遗产，可以支持过去十年中创建的绝大多数应用程序和游戏。

最近，微软一直在试验 Windows 的模块化和现代版本，以摆脱数十年来根本无法从 Windows 10 中删除的遗留问题。尽管微软已经放弃了传闻已久的 Andromeda 移动操作系统，但相关的 “ Windows Core OS”项目或 WCOS，仍在进行中。

自 2017 年以来，微软一直在积极开发无遗留的 “ Windows Core OS”，并且人们普遍认为，该操作系统已经投入使用更长的时间。Windows Core OS 是 Windows 的简化版，主要是为诸如 Surface Neo 和类似 Chromebook 设备之类的新型设备而设计，据悉 Windows Core OS 就是 Windows 的未来。

Windows Core OS 使用 “Composable Shell”（现有 Windows Shell 的模块化版本）来轻松创建 Windows 10 的新版本（例如 “Windows 10X”）并在不同的外形尺寸之间共享功能。

IT之家此前报道，微软已经开始优化 Windows Core OS Chromium。现在，外媒 Windows Latest 发现了更多证据。

微软正在开发一项新功能，该功能将允许 Chromium（Chrome、Edge 和其他浏览器）在 Windows 10 上支持更广泛的现代游戏手柄设备。

此项更改将默认在 Chromium 上启用 “ Windows.Gaming.Input（WGI）”，这将允许 WGI 即使在 WCOS 设备上也能提供游戏手柄特定的即插即用 API。

在支持文档中，微软指出 WGI 提供了对 Windows 应用程序和游戏的游戏控制器输入的访问权限。

微软认为，如果在 Windows 10，Windows Core OS（WCOS）和 Windows 10X 上使用基于 Chromium 的浏览器，则 WGI 支持还可能使 Chromium 支持 Xbox One 游戏手柄上的震动触发器以及 Elite 控制器上的拨片。

“虽然像 Raw Input 这样的低级 API 不支持 WCOS 设备，但有了此 WGI Gamepad JavaScript API，Chromium 甚至在 WCOS 设备上也获得了针对游戏手柄特定的即插即用 API 的支持。此功能可以在 Windows 桌面（Win32 应用程序）和 Windows 10X 上使用。”

还值得注意的是，Windows Core OS 驱动的 Windows 10X 与网络体验有着密切的联系。它还将 UWP 和 PWA Windows 应用程序放在首位。由于微软已经放弃 EdgeHTML，因此有计划优化 Chromium，它将在即将推出的 Windows 10 版本中为基于 Web 的应用程序和游戏界面提供支持。

微软最近宣布 Windows 10X 不再是折叠屏 PC 独占，它将首先在单屏笔记本电脑和二合一笔记本电脑上发布，这也证实了 Windows Core OS 的适应性和模块化特性。

基于 Windows Core OS 的 Windows 10X 有望于明年推出，并且计划在现有硬件上对该操作系统进行公开 Beta 测试。