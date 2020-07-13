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天堂也有代价！育碧《孤岛惊魂 6》正式公布

2020/7/13 9:26:40来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月13日消息 “我们的现状就像这颗手雷…… 你必须紧紧抓牢它，否则我们都会被炸上天。”- 安东 · 卡斯蒂约。

今天在育碧的首次线上发布会 Ubisoft Forward 上，育碧正式公布了尚在研发当中的《孤岛惊魂 6》，该游戏将于 2021 年 2 月 18 日登陆 Xbox Series X、PS5、Xbox One、PS4、Stadia 以及 PC 平台（仅限 Uplay 及 Epic Game Store）。

由著名演员吉安卡洛 · 埃斯珀西多（作品《曼达拉人》，《绝命毒师》和安东尼 · 冈萨雷斯（作品《寻梦环游记》）参演，电影和电视作曲家佩德罗 · 布罗夫曼（作品《毒枭》）创作配乐，以及艾美奖获奖者帕特里克 · 克莱尔（作品《西部世界》、《真探》）执导开场短片，《孤岛惊魂 6》引进了好莱坞水准的人才来加强叙事体验。

IT之家获悉，由育碧多伦多工作室研发的《孤岛惊魂 6》将玩家带到位于当代游击革命的心脏地带，时间仿佛静止的热带天堂——雅拉。总统安东 · 卡斯蒂约（由埃斯珀西多饰演）誓言让自己的国家恢复昔日的光彩，同时培养他的儿子迭戈（由冈萨雷斯饰演）跟随他的脚步。然而，天堂是有代价的，让国家繁荣意味着征服那些与他理想相悖之人。在这个动荡不安的岛屿国家中，玩家将体验游击战的紧张刺激以及混乱，并推翻残暴的领袖。

强大而复杂的反派一直都是《孤岛惊魂》品牌基因的一部分，因此在一开始，我们就知道我们必须提高‘这些人物是谁’以及‘他们会如何生活’的标准，”育碧多伦多工作室剧情总监 Navid Khavari 表示，“能与如此出色的人才合作，包括吉安卡洛 · 埃斯珀西多在内的演员们，看他们如何表现出反派的恐怖以及角色的复杂内心，这真是令人难以置信的体验，而我已经迫不及待想与各位玩家们分享。”

玩家可选择男性或女性人物扮演主角丹尼 · 罗哈斯，这位雅拉的本地人卷入到了抵抗安东 · 卡斯蒂约的革命之中。从茂密的丛林到雅拉的首都城市埃斯佩兰萨，扮演丹尼的玩家将成为一名游击队战士，探索并使整个岛国变得团结。为了战胜安东压倒性的力量，玩家需要精打细算，使用众多独特的新型武器、载具以及诸如坐轮椅的超可爱腊肠犬 “乔佐”在内的雇佣猛兽。

同时，《孤岛惊魂 6》PC 黄金版、PC 终极版均已在育碧国际商城开启预售：

黄金版将包含游戏本体及游戏季票，育碧国际商城仅售 498 元。

终极版将包含游戏本体、游戏季票以及终极包内容，包括丛林远征组合包，鳄鱼猎手组合包，以及 罪恶组合包。育碧国际商城售价 598 元，预购期间可享专属优惠，仅售 548 元。

预购《孤岛惊魂 6》的玩家将获得自由武装组合包，其内容包含 “乔佐”的 “自由武装服饰”，以及最先进的 “疯狂打碟机”，这是一种武器化的光盘发射器，可以让敌人在自己的坟头蹦迪。

购买《孤岛惊魂 6》Xbox One 或 PS4 版本的玩家可于 Xbox Serise X 以及 PS5 发售后，免费升级至次世代主机版本。

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关键词：育碧孤岛惊魂6

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