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微软官宣：分拆小冰业务并独立发展，沈向洋担任董事长，李笛担任 CEO

2020/7/13 9:49:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家7月13日消息 微软官方今日宣布，将人工智能小冰业务分拆为独立公司运营，并委任沈向洋博士为新公司董事长，李笛为首席执行官，陈湛为日本分部总经理。所有相关工作将在接下来的几个月内完成。

微软将保持对新公司的投资权益，并授权新公司使用及继续研发完整的小冰技术。此举旨在加快小冰产品线的本土创新步伐，促进小冰商业生态环境的完善。

IT之家获悉，小冰在分拆工作全部完成后，新公司将继续使用中国小冰及日本 Rinna 品牌，在技术产品及商业化上不断创新。小冰深入在对话式人工智能引擎上的革新，不断取得突破性成果，并将进一步联合各地合作伙伴，为大中华地区、日本和印度尼西亚的广泛客户，提供完整的人工智能技术和方案。小冰将继续以一贯的高质量和高水平为现有客户提供服务。

小冰是微软北京、苏州及东京研发团队成就的创新性的人工智能技术之一。自五年前发布以来，小冰在内容生产、智能零售、人工智能托管、智能助理等诸多方面获得了不错成绩，已成为全球最大的跨领域人工智能系统之一。

全球范围内小冰单一品牌已覆盖6.6亿在线用户、4.5亿台第三方智能设备和9亿内容观众，已落地的商业客户覆盖金融、零售、汽车、地产、纺织等数个领域。

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关键词：小冰微软

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