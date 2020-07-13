腾讯电竞：8 月 24 日举办全球电竞运动领袖峰会暨年度发布会

IT之家 7 月 13 日消息 腾讯电竞宣布，8 月 24 日将在海南举办 “2020 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会”。

腾讯电竞将通过 2020 全球电竞运动领袖峰会、腾讯电竞年度发布会与电竞商业推介会三个部分，传达在新时代、新机遇面前的冷静思考以及助力电竞产业有序建设、健康发展的启示。

另外腾讯电竞还发表了一封行业公开信——《竞见未来：致电竞行业的一封信》，IT之家附全文如下：

2020 注定是会被历史所铭记的年份，突如其来的变化影响了每个人的生活，现实中遭遇的 “断线”由互联网来重新贯通。越来越多的人开始重新思考信息时代的生活方式，直播、电竞、网课、云办公正在融入到日常生活当中。电子竞技，也在这样的 “危”与 “机”的时代中，涌现了更多的产业机会。

十年前，在上海新国际博览中心 E1 馆，腾讯集团副总裁程武先生将 TGA 的旗帜交到三位选手的手中，开启了腾讯在电子竞技领域系统化的布局。

转眼之间，腾讯电竞和中国电竞行业一起走过了十年。

这十年里，电竞从几百人的展台走到国家体育场鸟巢，从模糊 360P 画面走到了 4K 转播，从不被认可到大学专业，国家职业认定，也从民间赛事走到了亚运会的舞台。

这十年里，我们发现了一批又一批优秀的职业选手，他们以追求更好自己的姿态站上电子竞技的舞台，可能很多人并没有触摸过冠军奖杯，但对自我的超越从没有停止。

这十年里，我们见证了电竞业者们因为热爱的坚守。他们不怕做闪光灯背后的付出者，虽然默默无闻，虽然可能面临多次因为生活和梦想落差的抉择，但是他们未曾放弃。

这十年里，我们不断刷新自己对电子竞技边界的认知，每一次新技术的革命都给电子竞技带来更旺盛的生命力，无论是直播，还是移动电竞，新形式出现的时候可能有人会质疑，时间却会证明它们的意义，就像证明电子竞技本身一样。

终于，坚冰已破。

在下一个十年，电子竞技不再是概念的讨论，而是智慧产业的代表，5G，AI，VR 都将于电竞产生深刻的互动。

在下一个十年，电子竞技不再是简单的梦想，而是每一个电竞从业者可以用自己的劳动和付出触碰的未来。

在下一个十年，电子竞技不再是局限在特定圈层的讨论，而是连接全球年轻人文化交流的重要形态。

没有人能够定义未来十年的中国电子竞技！我们相信，这个原本就承载科技、文化、竞技交汇的新兴产业的创新潜力才刚刚释放。

在此正式宣布，8 月 24 日，腾讯电竞将再次在海南举办 “2020 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会”，期待与所有行业同仁和各位伙伴共同 “竞见”到中国电竞更美好的未来，开启下一个更值得铭记的十年。

腾讯电竞

2020 年 7 月 13 日