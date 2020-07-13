GitHub 再次出现服务器故障

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IT之家 7 月 13 日消息 据多位IT之家网友投稿，代码托管服务平台 GitHub 出现服务器故障，网页无法打开，截止发稿时仍未恢复正常。
近期 GitHub 也曾出现过服务器故障，6 月 29 日该平台就曾宕机大约两小时，影响了众多开发人员。
IT之家了解到，微软在 2018 年以 75 亿美元的价格收购了 GitHub，并一直在逐步改善对开发者的服务。在 GitHub 上托管的仓库超过 1 亿个，有 4000 万开发者为其做出贡献。
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