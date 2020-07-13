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腾讯对蔚来增持：持股比例从 15.1% 提升至 16.3%

2020/7/13 19:45:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车 A 类普通股股份持股比例 15.1% 提升至 16.3%。受此消息影响，蔚来汽车盘前涨超 3%。

根据今年 5 月蔚来汽车向 SEC 递交的 20-F 文件显示，蔚来汽车的最大股东是其创始人李斌，持有公司 13.8% 的股份，而腾讯和 Baillie Gifford & Co 分别持股 12.6% 和 9.1%，排名第二、第三。

7 月 10 日，蔚来与中国建设银行安徽省分行等六家银行举行了蔚来中国银企战略合作签约仪式。根据战略协议，此次签约的六家银行将向蔚来中国提供 104 亿元综合授信，以支持蔚来中国业务的运营与发展。蔚来中国将与各银行在企业账户体系搭建、供应链金融、汽车金融等业务领域展开广泛合作。

IT之家了解到，近日，中国汽车技术研究中心公布了 2020 年 6 月国内车市上险数据。数据显示，蔚来品牌六月上险数共计 3720 台，环比增长 10%；二季度累计突破 1 万台，达 10229 台，环比增长 168%。蔚来 ES8 六月上险数达 1256 台，环比上涨 73%，重回 40 万元以上中大型 SUV 前十。蔚来 ES6 六月上险数为 2464 台，稳居 30 万元以上中型 SUV 十强榜，排名第七。

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关键词：蔚来腾讯

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