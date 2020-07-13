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官宣：《微软飞行模拟器》今年 8 月 18 日登陆 PC，约 378 元起

2020/7/13 21:31:12来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 13 日消息 微软终于公布了备受期待的《微软飞行模拟器 2020》的发售日期，该作将于 8 月 18 日登陆 PC ，将通过微软商店和 Xbox Game Pass PC 提供。

《微软飞行模拟器 2020》总共有三个版本供选择：标准版、豪华版和高级豪华版，以下是每个版本的说明：

标准版：从轻型飞机到宽体喷气式飞机，在下一代《微软飞行模拟器》中驾驶高度精细和精确的飞机，世界就在你的指尖。《微软飞行模拟器》包括 20 种高度精细的飞机，独特的飞行模型和 30 个手工制作的机场。

豪华版：豪华版包括《微软飞行模拟器》的所有内容，外加 5 架具有独特飞行模型的高精度飞机和 5 个手工制作的国际机场。

高级豪华版：高级豪华版包含了《微软飞行模拟器》的所有内容，再加上 10 架具有独特飞行模型的高精度飞机和 10 个额外的手工制作的国际机场。

值得一提的是，《微软飞行模拟器 2020》已经在港区微软商店开启预售，标准版、豪华版、高级豪华版售价分别为 419、639、799 港元，分别约合人民币 378、577、721 元。

IT之家了解到，《微软飞行模拟器 2020》还计划在未来登陆 Xbox One、Xbox One X 和 Xbox Series X。

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关键词：微软飞行模拟器

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