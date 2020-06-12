惊人的天气效果，《微软飞行模拟器》实机视频片段公布

IT之家6 月 12 日消息 《微软飞行模拟器》（Flight Simulator）是 2020 年最受期待的游戏之一，随着新一代游戏机的问世，Microsoft Flight Simulator《微软飞行模拟器》已处于领先地位。一年多以来，由 Asobo Studio 开发的微软飞行模拟一直对外宣传是最漂亮的游戏之一。受益于微软的支持，每个更新版本都使我们感到惊讶。如今，Asobo Studio 工作室不仅分享了游戏中丰富的新视觉效果，而且还详细介绍了与天气预报平台 MeteoBlue 的合作关系。

与天气预报平台 Meteoblue 接洽，可为玩家提供比以往更真实的天气条件。比如可以返回当天的气象数据。

据IT之家了解，Meteoblue 能够处理从其数据生成的交互式地图，从而为《微软飞行模拟器》构造几个变量、方程式和模型，提供一致的全球条件。现在可以获取精确的结果。下面是一段视频演示。

Asobo 工作室还利用此公告为当前的《微软飞行模拟器》Alpha 版本提供了许多修复程序，已经在世界各地旅行的玩家将受益于多项改进和错误修复。Alpha 测试人员还发布了最新的《微软飞行模拟器》实机运行视频片段。令人难以置信的图像，真正的宏伟场景，《微软飞行模拟器》潜力惊人。