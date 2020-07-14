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爆料：苹果 iPhone 12/Pro 将于 9 月正常发布，但在 10 月份上市

2020/7/14 7:37:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 外媒9to5 Mac报道，分析师Wedbush此前预测苹果将在9月份推出iPhone 12系列手机，该公司表示，目前仍然预测这种情况会发生，但最新表示所有iPhone 12机型要到10月份才能购买。

由于年初冠状病毒疫情对生产和测试的影响，外媒之前列出今年iPhone 12发布会的三种可能情况：

“首先，在9月举行发布会演讲，所有机型立即上市但限量供应。Pro机型很可能会迅速转入缺货状态，并长时间延迟交付。

第二，采取与iPhone X和XR相同的方式：继续在9月举行发布会，其中一款或多款机型立即上市，其他机型稍后发售。

第三，将发布会演讲推迟到10月，这样所有机型在10月份立即上市供货。”

分析师Wedbush此前拒绝了第三种可能性，该公司给投资者的最新说明现在更倾向于第二种情况。

“供应链提前恢复正常化已令人感到振奋，现在最终让苹果公司可以在传统的9月中下旬的时间段推出iPhone 12 5G手机，智能手机将在10月初上架。”

不过，该公司并没有对哪些机型何时上市做出任何具体预测。

IT之家了解到，Wedbush长期以来一直将中国视为5G iPhone 12销售的关键驱动力，并表示预计苹果将在各个层面上努力竞争，从中端iPhone SE到即将推出的旗舰机。

“中国仍然是苹果成功秘诀的关键因素，因为我们估计未来一年大约20%的iPhone升级将来自这一地区。我们相信仅在中国就有6000万至7000万部iPhone在未来一年内处于升级机会的窗口期，尽管有来自国内厂商的竞争压力，但苹果将在所有价位（SE、iPhone 12）上积极进取，以巩固其基础。”

该分析师已将苹果公司股票12个月目标价从425美元上调至450美元。

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关键词：iPhone 12iPhone 12 Pro苹果

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