特斯拉股价乘风破浪！马斯克将再获 24 亿美元奖励

北京时间 7 月 14 日早间消息，据外媒报道，随着特斯拉股票势不可挡地上涨，公司首席执行官埃隆 · 马斯克准备领取其价值 24 亿美元的二期薪酬。这是企业历史上最大胆的 “孤注一掷”（all-or-nothing）式薪酬方案。

除非特斯拉的股价突然下跌，否则与市值挂钩的业绩门槛将在几天内达到。业绩门槛一旦达到，169 万份股票期权将解锁，如果马斯克选择行权并立即出售这些股票，那么他将获得 10 位数的薪酬。

特斯拉的股价今年翻了两番多，马斯克的净资产飙升至 705 亿美元，成为彭博社亿万富翁指数榜上第七富有的人。这家汽车制造商目前的市值超过了丰田汽车、大众汽车和现代汽车的总和。

股票的上涨令华尔街分析师有些难以理解特斯拉的估值情况，周一该公司市值突破了 3000 亿美元。一些人把重点放在了公司改进汽车电池的工作上，或放在该公司可能很快开始在印度销售汽车的前景上。

特斯拉定于 7 月 22 日发布今年第二季度业绩报告。如果宣布盈利，这将是该公司连续第四个季度实现盈利——这是衡量一家公司能否进入标准普尔 500 指数的一个里程碑指标。

雄心勃勃的目标

现年 49 岁的马斯克从未领过通常意义上的薪水，他的薪酬构成是期权奖励，只有在特斯拉实现其雄心勃勃的目标后，他才能领取这些期权奖励。

马斯克的薪酬方案于 2018 年初公布，是公司董事会和他达成的有史以来最大规模的企业薪酬协议。根据特斯拉的估计，这一薪酬方案包含 2030 万份期权，分成 12 期，如果所有的业绩目标都能实现，那么马斯克的收益可能超过 500 亿美元。

然而，目前还远不能确定马斯克是否能得到所有这些期权薪酬。每一部分都与具体的收入目标、调整后的利息税项折旧和摊销前利润以及特斯拉在 30 天和 6 个月内的平均市值挂钩。第一个市值门槛设定为 1000 亿美元，其他门槛则以 500 亿美元递增。

特斯拉去年的销售额和息税折旧及摊销前利润分别达到 200 亿美元和 15 亿美元，而其 30 天的平均市值也在一段时间内远高于 1500 亿美元。一旦 6 个月平均市值也超过这个水平，马斯克将可认领 169 万份期权，并可以随意行权。

马斯克上周在 Twitter 上表示，他最终可能套现部分股票，以推进他的另一家公司——SpaceX——的发展。