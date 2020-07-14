欧盟拟发布两项重大裁决：关乎苹果补税、Facebook 数据隐私

北京时间 7 月 14 日午间消息，据彭博社报道，欧盟法官拟在今夏签署两项重大裁决，涉及苹果和 Facebook 两家公司。这两项裁决或可决定欧盟在全球贸易规则上日益壮大的影响力。

第一项裁决将于 7 月 15 日公布。该裁决将决定欧盟是否可以向 iPhone 制造商处以 130 亿欧元（约合 148 亿美元）爱尔兰补税罚款，这也是对欧盟打击政府与跨国公司间不公平财政协定的最大考验。

7 月 16 日，欧盟最高法院——欧盟法院——将发布具有约束力的判决，或可颠覆公司使用欧盟工具向大洋彼岸传输大量商业数据而不违反数据隐私规则的合法性。

格拉斯哥斯特拉斯克莱德大学的高级讲师安吉拉 · 戴利（Angela Daly）认为，虽然纠纷性质完全不同，但它们都表明欧盟意在成为 “技术治理和规范的全球参与者”。与之相伴的是 “这些决定将对跨国商业行为以及欧盟与跨国公司间关系产生的影响”。

在此之前，欧盟已经试图通过系列调查和新的法规加强对包括苹果和 Facebook 在内等硅谷科技巨头的监管，同时防止这些互联网平台滥用其市场影响力。另外，欧盟的隐私监管机构也开始实行全球最严格的数据保护条例。

欧盟法院对苹果一案的裁决或可助长或阻止欧盟首席反垄断官员玛格丽特 · 维斯特格（Margrethe Vestager）进行的其他一系列税收调查。

苹果和爱尔兰一直反对维斯特格在 2016 年做出的决定。苹果公司的首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）甚至抨击欧盟的行动是 “彻底的政治废话”。公司强调，欧盟错误地对应在美国征税的那部分利润征税，还 “修改全球机构在欧盟应缴税款的规则”。美国财政部也表示，欧盟试图让自己成为 “超国家税务机构”，这会威胁到全球税收改革的努力。

对苹果的裁决，苹果可以选择上诉。但第二项裁决则有所不同，经过欧盟最高法院裁定后，将无法上诉。