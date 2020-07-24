A12Z 版 Mac mini 最新跑分曝光：单核得分 1098，多核得分 4555

IT之家 7 月 24 日消息 据 9to5mac 报道，在上个月的 WWDC 上，Apple 详细说明了将 Mac 产品过渡到搭载 Apple Silicon 处理器的计划。作为此计划的一部分，苹果为开发人员发放了一组过渡套件：搭载 A12Z 处理器的 Mac mini。近日有开发人员最新曝光了这套 A12Z 处理器加持的 Mac mini 的性能表现。

IT之家了解到，搭载 A12Z 处理器的 Mac mini 运行 Geekbench 5 Pro 的成绩为：单核得分 1098，多核得分 4555。相比之下，入门级 999 美元的 2020 款 MacBook Air Geekbench 单核得分为 1005，多核成绩为 2000。

值得注意的是，开发人员的 A12Z 处理器版本 Mac mini 纯粹是供其移植应用程序用的，未来苹果交付给客户的硬件肯定会配备功能更强大的处理器。而据 wccftech 报道， A12Z 处理器版本 Mac mini 跑分已超过了 Surface ProX，同时 A12Z Bionic 的 GPU 在 OpenCL 测试中击败了 Ryzen 5 4500U 和 Core i7-1065G7 的 GPU 。

有爆料称苹果将于今年晚些时候投入生产的新款 13 英寸 MacBook Pro 将采用定制的 ARM 芯片，该芯片总共具有 12 个内核。这比 A12Z Bionic 多出了 50% 的内核，因而 ARM 芯片版的 MBP 性能表现十分值得期待。