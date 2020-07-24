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美国多个州调查苹果公司：涉嫌违反消费者保护法

2020/7/24 6:57:28 来源： 新浪科技 作者：- 责编：问舟/实习
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据非营利性监管机构 “透明科技”（Tech Transparency Project）通过公开记录请求而获得的一份文件显示，得克萨斯州等美国多个州的总检察官正在调查苹果公司，原因是其涉嫌违反消费者保护法

这份文件是在 3 月发出的，称得克萨斯州总检察官办公室的消费者保护部门（Consumer Protection Division）“正在参与一项针对苹果公司的涉及多个州的调查，原因是该公司可能违反了得克萨斯州‘欺骗性交易行为法案’”。文件还称，此次调查是 “出于执法目的”而启动的，该办公室 “预计会就此提起诉讼”。

文件没有详细说明调查的范围。得克萨斯州 “欺骗性交易行为法案”（Deceptive Trade Practices Act）涵盖一系列广泛的伤害行为。

受此消息影响，苹果股价周四收盘大幅下跌逾 4%

在美国内外，苹果公司都正面临反垄断审查，该公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）将在下周一与其他大型科技公司 CEO 一起向美国国会作证。

得克萨斯州总检察官办公室发言人表示，根据内部政策，“我们不能对任何潜在的、或正在进行的调查发表评论，也不能予以确认或否认”。

苹果公司发言人尚未就此置评。

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关键词：苹果

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