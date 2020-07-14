三星：今年开始研究 6G，预计 2028 年投入商用，速度为 5G 的 50 倍

IT之家 7 月 14 日消息 三星电子在周二发布的一份 6G 白皮书中表示，预计 6G 通信最早将于 2028 年实现商用，并在 2030 年成为主流。

三星表示，国际电信联盟 (ITU)负责无线电通信的部门 ITU-R 预计将在明年开始他们定义 6G 愿景的工作。从 2G 到 5G，每一代技术标准的定义和制定时间都在缩短。3G 的定义用了 15 年，5G 用了 8 年，这种加速的趋势将延续到 6G。

这家韩国科技巨头还表示，其对 6G 的愿景是将下一个超连接体验带到生活的每个角落。

三星研究部门 Samsung Research 旗下先进通信研究中心负责人 Sunghyun Choi 在一份声明中表示，尽管 5G 商业化还处于初始阶段，但开始为 6G 做准备永远不会太早。Sunghyun 补充说，该公司将在今年 “全面”开始 6G 研究。

在白皮书中，三星定义了三类需求：性能、架构和可信度。以实现真正沉浸式扩展现实、高保真移动全息图和数字复制等 6G 服务。

三星表示，6G 需要达到每秒 1000 千兆比特的峰值数据速率，无线延迟小于 100 微秒，也就是 5G 峰值数据速率的 50 倍，延迟只有 5G 的十分之一。

6G 的性能和架构要求包括优化网络设计，以克服移动设备有限的计算能力，实现新网络实体的灵活集成，以及从技术开发的一开始就应用人工智能。人工智能的使用将带来对其使用和数据收集所产生的安全和隐私问题的信任需求。

IT之家了解到，三星早在 2019 年 4 月就为韩国电信公司的 5G 网络推广提供了其 5G 网络解决方案。此后，三星已向美国、加拿大、日本、澳大利亚和新西兰的电信公司提供了其电信设备。