微软与三星进军房地产，搞起智能物业管理

北京时间 7 月 13 日晚间消息，据国外媒体报道，三星电子和微软公司今日达成了一项全球性合作协议，内容集中在房地产开发和物业管理行业的数字化转型。

此次合作将整合智能家电和数字云技术，旨在助力改进建筑运营和维护，同时为服务技术人员和居民创造更好的体验。目前，双方正在进行试点服务。

确切而言，将把微软 Azure 物联网平台和生产力云服务，与三星的智能设备和 SmartThings 平台结合在一起，以帮助优化建筑运营、设备维护、能源管理、资产性能，以及商业、酒店和住宅建筑、以及混合用途开发的新租户体验。

三星对此表示：“我们相信，与微软这样的关键合作伙伴合作，对于创新至关重要。微软与我们一样，都希望通过技术和产品创新来激励世界塑造未来。”

而微软表示：“与三星的合作，将为房地产开发和物业管理行业的进一步创新开启了新的机遇。”

除了为房地产和物业管理领域带来新的能力外，两家公司还协调了它们在全球的营销、合作伙伴和销售计划，为包括设施管理公司和房地产开发商在内的客户提供这些新的集成解决方案。

两家公司表示，新加坡国立大学（NUS）将作为三星和微软此次合作的试点，也是 NUS 为学生和教职员工创建智能、安全和可持续发展校园的持续努力的一部分。