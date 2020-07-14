使用几分钟降解 500 年，一次性塑料吸管年底将全面禁用

IT之家 7 月 14 日消息 据央视财经微信公众号消息，今年 1 月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。

据悉，6 月 30 日，麦当劳中国宣布，即日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅将率先停用塑料吸管。而作为全球最大咖啡连锁企业星巴克，在 2018 年就宣布，今年在全球范围全面停止使用塑料吸管。

数据显示，2019 年全国塑料制品累计产量 8184 万吨，其中塑料吸管近 30000 吨，约合 460 亿根，人均使用量超过 30 根，业内专家表示，塑料吸管的使用时间只有几分钟，但降解的时间可能长达 500 年。

另外，从今年 9 月 1 日起，我国将施行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，未遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品规定的，将处以一万至十万元的罚款。

也有人嗅到了纸质吸管的商机，但去年IT之家报道，麦当劳承认所谓“环保的”纸吸管也很难回收。为保护环境，麦当劳 2018 年在英国所有门店推广纸质吸管，替代塑料吸管。麦当劳公司指出纸质吸管是可以回收的，但它的厚度使它难以回收处理，纸质吸管暂时只能被当作一般废物扔进垃圾桶。