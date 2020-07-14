内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

使用几分钟降解 500 年，一次性塑料吸管年底将全面禁用

2020/7/14 18:18:50来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 14 日消息 据央视财经微信公众号消息，今年 1 月，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，规定到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解的一次性塑料吸管。

据悉，6 月 30 日，麦当劳中国宣布，即日起，北京、上海、广州、深圳近千家餐厅将率先停用塑料吸管。而作为全球最大咖啡连锁企业星巴克，在 2018 年就宣布，今年在全球范围全面停止使用塑料吸管。

数据显示，2019 年全国塑料制品累计产量 8184 万吨，其中塑料吸管近 30000 吨，约合 460 亿根，人均使用量超过 30 根，业内专家表示，塑料吸管的使用时间只有几分钟，但降解的时间可能长达 500 年

另外，从今年 9 月 1 日起，我国将施行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，未遵守国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品规定的，将处以一万至十万元的罚款。

也有人嗅到了纸质吸管的商机，但去年IT之家报道，麦当劳承认所谓“环保的”纸吸管也很难回收。为保护环境，麦当劳 2018 年在英国所有门店推广纸质吸管，替代塑料吸管。麦当劳公司指出纸质吸管是可以回收的，但它的厚度使它难以回收处理，纸质吸管暂时只能被当作一般废物扔进垃圾桶。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：环保

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    