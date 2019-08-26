美商业领导团体公开呼吁：苹果等公司应重地球轻盈利

据美国科技媒体AppleInsider报道，一个由30多位来自大公司的商业领导人组成的团体呼吁，苹果应该重地球轻盈利。该团体在《纽约时报》上刊登了整版广告，要求企业圆桌会议的成员在各自的实践中更加注重伦理道德。

广告以公开信的形式，向企业圆桌会议组织发起倡议。企业圆桌会议是美国的一个游说组织，代表美国181家大型企业，苹果公司自然是其中一员。先前，企业圆桌会议决定将“企业目的”的定义，从“为股东创造利益”改为“造福于所有美国人”。这一封公开信就是为了回应企业圆桌会议的新决策。

尽管企业圆桌会议希望公司造福于所有的利益相关者，将客户、员工、供应商和社区均纳入到公司的职责范围之内，但“B Corp”类公司的首席执行官们早已认识到这一点。所谓“B Corp”类公司，即为已经“认证”的，同意为新的利益相关者和环境带来积极影响的公司。

在发表于《纽约时报》上的这封公开信中，B Corps坚持认为“我们有更好的公司治理模式，不仅给我们，也给其他人，带来一种对抗短期主义的方式，和平衡利益与目的的决策自由”。

广告还附上了代表主流品牌的33位商业领导人名单。这些品牌包括Ben & Jerry\'s、达能北美（Danone North America）、巴塔哥尼亚（Patagonia）、斯邓姆顿咖啡馆（Stumptown Coffee Roasters）等等。

“在当今世界，60%的空气、土地和水资源污染来自企业，然而，他们却鲜有承担相应的责任，”巴塔哥尼亚的首席执行官罗斯·马卡里奥（Rose Marcario）说，“我认为，B Corp社区要做的是将这些志同道合的企业聚集在一起，共同创造一个更好的世界。”

虽然企业圆桌会议中的许多公司可能之前并没有太多关注额外的环境保护，但苹果不一样。苹果公司时常以保护环境为骄傲。除了iPhone的以旧换新方案以及在公司的产品中使用可回收材料，苹果公司也在致力于减少公司的碳排放量，比如为公司在世界各地的运营积极投资太阳能计划以及从事其他保护工作。