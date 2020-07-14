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华为：英国禁用决定令人遗憾，华为在英国的未来发展被政治化

2020/7/14 20:32:19来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 14 日消息 今日，英国宣布最终决定，停止在 5G 建设中使用华为设备。对此，华为英国发言人 Edward Brewster 表示，这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能‘提高’，反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。我们将仔细审视今天的声明对我们未来英国业务的影响，并与英国政府沟通，阐明我们会如何继续助力英国构建更好的网络联接。”

IT之家此前刚刚报道，英国文化大臣奥利弗 · 道登（Oliver Dowden）宣布，英国已决定停止在 5G 建设中使用华为设备。同时英国政府将从 2020 年 12 月 31 日起停止购买新的华为设备。此外，英国 5G 网络中目前所使用的华为设备须在 2027 年前拆除。

以下为华为声明全文：

这个决定令人失望，对英国所有的手机用户来说都是一个坏消息。这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能‘提高’，反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供的产品的韧性和安全。

很遗憾，华为在英国的未来发展被政治化。此举源于美国贸易政策，而不是安全问题。过去 20 年来，华为在英国聚焦构建更好的网络联接。作为一个负责任的企业，我们将继续一如既往地为客户提供支持。

我们将仔细审视今天的声明对我们未来英国业务的影响，并与英国政府沟通，阐明我们会如何继续助力英国构建更好的网络联接。

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关键词：华为

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