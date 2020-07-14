格力电器：预计上半年盈利 63 亿 - 72 亿元，同比下降 48%-54%

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7月14日消息，格力电器发布公告称，预计今年上半年实现营收695 亿元-725 亿元，同比下降26%-29%；盈利63亿-72亿元，同比下降48%-54%。
公告称，2020年上半年，公司收入、利润较上年同期明显下降，主要原因如下：新型冠状病毒肺炎疫情期间，空调行业终端市场销售、安装活动受限，终端消费需求减弱。
2020年“格力董明珠店”在全国范围内推广新零售模式，公司稳步推进销售渠道和内部管理变革，继续实施积极的促销政策。
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