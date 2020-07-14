三星欧洲 5G 市场困境：想要替代传统供应商没那么简单

北京时间 7 月 14 日消息 来自 Light Reading 的报道称，去年电信基础设施项目（TIP）对 7 家供应商提供更开放、更强互操作性的 5G 产品的能力进行了评估，这一信息请求（RFI）试图确定这些供应商的产品是否符合 Open RAN 要求，其结果令人吃惊。

通过开放接口，Open RAN 有望实现采用混合的方式来构建网络，从而允许运营商合并使用不同的供应商。这是对主流标准的一种否定，主流标准会将任何客户绑定到一个供应商的系统上。

非常自然的一种假想是，一家 Open RAN 专业公司将会胜出。包括 Altiostar、Mavenir 和 Parallel Wireless 在内的公司都是这项新技术的热情支持者。他们都对 TIP 的 RFI 做出了回应。

但其中脱颖而出的是一家规模大得多的涉足主流网络技术的公司：韩国三星。

RFI 的结果是在去年 11 月宣布的，这对于渴望将自身确立为华为、爱立信和诺基亚这些当今移动网络基础设施市场主导提供商的 5G 替代者公司来说，是一个最新的推动力。随着电信运营商寻找 “三巨头”的替代方案，同时华为面临着来自欧洲官方越来越大的阻力，三星正在鼓吹其资历和能力。

华为的困境似乎促成了三星在几项重要的国际交易中的收获。在加拿大当局受到美国禁止使用中国供应商的压力下，三星最近成为了 Telus 的 5G 供应商之一，此前 Telus 在华为的支持下建设了 4G 网络。在监管机构警告 Sprak 禁止使用华为之后，三星也成为了这家新西兰电信运营商的 5G 供应商。

毫无意外地，三星已经是其国内市场的主导供应商，韩国三家网络运营商使用的 5G 网络设备中，有一半以上是由三星提供的。

华为在美国市场的长期缺席，也使得三星在美国 5G 市场扮演了重要角色。最近，Verizon 甚至被迫澄清了有关三星在 5G 部署中挤压诺基亚份额的外界猜测。

但是，这家韩国供应商在包括欧洲大部分地区在内的其他市场上的地位仍然较弱。Omdia 分析师 Daryl Schoolar 说，这在一定程度上反映出此前人们担心华为的问题可能只是短暂的担忧。

Daryl Schoolar 告诉 Light Reading：“在加速发展阶段，他们并不想仅仅因为政治局势的改变，而在欧洲投入大量的人力和时间。”

三星的另一个问题是，要在现有网络中取代现有供应商，存在各种技术和经济成本障碍。

Dell'Oro Group 分析师 Stefan Pongratz 将三星在欧洲市场成绩平平归咎于 “在棕色地带（brownfield）环境中缺乏入口点催化剂的情况下，很难提出令人信服的商业案例”。在 “全新未开发（greenfield）”的环境中，例如印度 Reliance Jio 最近建造的 4G 网络，三星更容易打入其中。

一个主要的问题是所谓的 “single RAN”技术在欧洲的普及。这些由华为首创的 single RAN 系统可以在同一个平台上运行 2G、3G 和 4G 等不同代的移动技术，为运营商带来了便利和成本节约。

不幸的是，这意味着任何 4G 替代产品都必须具备 2G 和 3G 的能力，而三星这两样都没有。

这些遗留网络的缺陷很大程度上解释了为什么英国运营商没有将三星视为一个可行的选择。

“关键在于 single RAN 概念以及 2G 和 3G 遗留问题。”英国电信（BT）首席技术官 Howard Watson 在上周的议会委员会上表示。“现在我们 50% 的语音通话仍然使用 2G 和 3G 网络…… 我现在的观点是，对于现在的替代技术来说，2G 必须成为解决方案的关键部分。”

情绪变化

三星承认，它在运营商不太依赖传统技术的国家取得了更大的成功。但它认为欧洲的市场情绪正在好转。

“欧洲运营商正在摆脱他们的 single RAN 要求。”三星网络欧洲负责人 Thomas Riedel 说。“'每个站点一个供应商' 的理念阻止了供应商的多样性并导致了对传统大型供应商的锁定，这一理念正在向着开放性转变。”

这种信心来自于 Thomas Riedel 的观察，他发现，一些欧洲运营商正在考虑 5G 叠加（overlay），而不是通过现有 4G 供应商进行升级。如果他的乐观态度是合理的，这一情形发展对于三星来说可能会成为市场机会，使其成为 “大型传统供应商”的一个重要 5G 对手。

overlay 将利用一个叫做 X2 的接口，该接口支持一家供应商的 4G 设备和另一家供应商的 5G 设备之间的切换。批评者们表示，尽管 X2 由 3GPP 进行了标准化，但是大型供应商从未实施过 X2。

“你可以试一试让诺基亚和爱立信打开这一接口。”Mavenir 公司业务发展高级副总裁 John Baker 抱怨道。他说，这种市场 “恶习”部分解释了为什么运营商必须在购买 5G 设备时使用其 4G 供应商。

三星全球网络销售主管 Woojune Kim 表示，对于三星来说，完全开放的 X2 接口比通过成熟的 Open RAN 产品更容易进入欧洲网络。

他向英国议会委员会表示：“在韩国，我们证明了可以将 5G 网络置于另一家供应商的 4G 网络之上，并且运行良好。”

Woojune Kim 表示，更新的 SA 5G 技术将更容易构建 5G overlay。相比于许多运营商当前正在建设的 NSA 5G 网络相比，SA 5G 对于旧的 4G 系统的依赖更少。

然而，欧洲最大的电信服务提供商之一沃达丰却对此不以为然。

沃达丰英国公司网络主管 Andrea Dona 在同一场议会会议上表示：“如果我要对现有的 4G 网络进行 overlay，这不是一个立即的过程。我需要与 4G 堆栈协调一致地构建 5G，从而维持客户体验。”

BT 的 Howard Watson 则表示，即使采用 SA 技术，构建 overlay 网络层的运营商需要比欧洲现有可用频谱多得多的 5G 频谱，才能保证一流的服务。

Heavy Reading 首席分析师 Gabriel Brown 同样持怀疑态度。

他说，“你需要有低频段的频谱来提供网络覆盖。如果你有低频段频谱，那么你会非常希望同时使用 4G 和 5G，因此你无法真正地分开这两个系统。”

Gabriel Brown 说，韩国是目前唯一一个运营商试图不使用低频段频谱构建 5G 网络的市场。

停止进步

三星的进展一直停滞不前。

两年前，该公司设定了到今年年底占据全球 5G 电信设备市场 20% 的目标。根据在韩国的发展势头，该公司在 2019 年底的 5G 市场份额为 34%，但 Woojune Kim 表示，目前三星的 5G 市场份额在 14-20% 之间。在整个 RAN 市场中，Woojune Kim 声称拥有 10% 的份额。

Dell'Oro Group 分析师 Stefan Pongratz 表示，“我们估计，市场份额增长的速度正在放缓。”部分原因在于中国运营商现在正在 “全速前进”。

Dell'Oro Group 的最新估计是，今年第一季度，三星占电信设备总收入的 3.2%，高于 2016 年的 1.5%。

“随着三星宣布在韩国市场以外赢得更多 5G 合同，未来的进展将值得注意。”Stefan Pongratz 说。

三星不愿透露其网络收入的细节，但综合各种市场份额数据和 Dell'Oro 的数据，三星目前的网络业务年收入约为 30 亿美元。

对于正在寻找替代华为及其北欧竞争手的政府当局和运营商来说，这一数字可能会让人怀疑三星是否具备必要的研发实力，从而成为一个有效的替代者。华为去年的研发预算约为 188 亿美元，而爱立信则为 42 亿美元。

在接受英国官员的质询时，Woojune Kim 无法透露三星每年在网络研发方面的投资金额。不过，三星电子的总体预算约为 168 亿美元。

“这些预算分布在多个领域，但都与 5G 有关。”这位高管表示。“就投资而言，我们完全有能力与世界上其他所有公司匹敌。”

Thomas Riedel 坚称，与竞争对手的支出相比，其 5G“预算部分”很高。

尽管必须克服各种障碍，但对于突然对中国厂商产生抵触情绪的欧洲国家来说，三星很可能是最安全的非北欧供应商选择。

尽管目前 2G 依然很有用，但很少有设备市场的新进入者会被说服开始投资于一项遗留技术，从而使运营商在与大多数其他供应商打交道时面临同样的问题。昂贵且耗时的 “更换”似乎是构建 overlay 网络层的唯一选择。

如 TIP RFI 所示，三星的技术专长是毋庸置疑的。作为全球最大的芯片制造商之一，三星相对于那些没有类似实力的竞争对手来说，拥有了更快的上市时间优势。Thomas Riedel 表示，得益于公司在半导体方面的专业知识，三星已能够为其客户部署体积更小、更加节能的 5G 基站。

他还声称三星已经开发出可以在通用 X86 处理器上运行的软件，这是运营商在优先发展 Open RAN 时要求的一项功能。

如果华为被禁，或许最大的问题是，监管机构和电信运营商是否会对由爱立信和诺基亚组成的双头垄断局面感到满意。

意识到决策者面临的决策，Woojune Kim 热衷于将三星描绘为一种 “降低市场风险”的方式。

他上周告诉英国官员：“如今的运营商正在寻求供应商多元化。您还需要一个财务稳定的供应商，因为在过去的 20 年里，这个行业一直很残酷。”

如果技术挑战仍然是三星前进的障碍，那么北欧双头垄断可能是一些欧洲服务提供商很快将遇到的挑战。