德国法院：特斯拉今后不得再声称其车辆具备自动驾驶功能

北京时间 7 月 14 日晚间消息，据国外媒体报道，德国慕尼黑法院今日裁定，特斯拉在德国的广告宣传误导消费者，今后不得再声称或暗示其车辆具备自动驾驶功能。

据悉，特斯拉在其德国网站上公开表示，特斯拉汽车具有自动驾驶的全部潜力。特斯拉还声称，其车辆在 2019 年底可实现城市自动驾驶。

但德国反不正当竞争保护机构 Wettbewerbszentrale 认为，特斯拉对客户的承诺超出了其 Autopilot 辅助驾驶系统的实际交付范围，特斯拉广告宣传中有关自动驾驶系统 Autopilot 和 “全自动驾驶”软件包功能的说法具有误导性。

为此，Wettbewerbszentrale 去年 11 月针对斯拉的广告宣传向法院申请了禁令。本月初，Wettbewerbszentrale 的律师安德烈亚斯 · 奥托富林（Andreas Ottofulling）还称：“德国还不存在市区自主驾驶的法律框架，而特斯拉汽车的其他功能也没有达到广告中所宣传的那样。”

今日，慕尼黑法院对此作出了裁决，支持 Wettbewerbszentrale 的诉求，禁止特斯拉德国公司在其广告材料中包含 “自动驾驶的全部潜力”和 “包含自动驾驶”等宣传语。

长期以来，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）一直对特斯拉的自动驾驶性能持乐观态度，甚至早在 2016 年就开始向客户收取数千美元的 “完全自动驾驶”费用。但事实上，数年之后，特斯拉仍要求使用 Autopilot 系统的车主全神贯注，准备随时接管驾驶任务。

对于该裁决，特斯拉可以提起上诉。