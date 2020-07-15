马云套现 430 亿！啥概念？能塞满两套 115 平的三居

朋友，你知道 430 亿是个什么概念吗？

前几天阿里巴巴公布的报告显示，截至 2020 年 7 月 2 日，马云所持阿里集团股票从 2019 年 11 月 26 日的 12.77 亿股，降到了 10.43 亿股。

有好事者用股票均价及汇率估算，得出马云此波减持累计套现资金约达 43000000000 元人民币。

我觉得，我可能数不清楚这后面到底有几个零。马老师，你不是说你对钱没兴趣吗？

430 亿有多……？我们算了一下

为了更好地理解 430 亿是个啥概念，我们从重量、体积、购买力方面进行了一个计算。

按照目前网上通用的说法，一张 100 元人民币长 155 毫米，宽 77 毫米，厚 0.1 毫米，重约 1.15 克。

以此计算，100 万元人民币的重量大约是 1.15（g）X10000=11500（克）=11.5（kg），100 亿元就是 11.5（kg）X10000=115000(kg)=115（吨），430 亿元就是 4.3X115=494.5（吨）

胖编体重 200 斤，合 100 公斤，494.5 吨大约相当于 4945 个胖编，压死我肯定没啥问题。

就体积来算，100 万元人民币的体积是 0.155X0.077X0.0001X10000=0.012（立方米），430 亿元就是 0.012（立方米）X10000X4.3=513.2（立方米）。

我们按照 80% 的得房率计算，一套 115 平的三居室得房 115X0.8=92 平米，以层高 2.8 米计算，92X2.8=257.6 立方米，两套房大约是 257.6X2=515.2（立方米）

以此计算，430 亿元的现金可以把两套 115 平的三居室塞得满满当当。

再来算算购买力。

我们搜索了一下京东，看大米价格如何，情况如下：

搜索结果如上，76 元 10kg、29.9 元 5kg，大约就是 3-4 元每斤，依次计算，430 亿元可以购买至少 100 亿斤大米。

2007 年修订的新版《中国居民膳食指南》建议 : 成年人每天至少应摄入 250 克～400 克的主食 (即粮谷类食物)。以人均日摄入 400 克（0.8 斤）主食计算，100 亿 ÷0.8÷14 亿 = 8.9（日）。

就是说，这 430 亿元人民币购买的大米，足够全国人民吃 9 天；如果换成我自己一个人，大概得吃 3424.6 万年。

不只是马云，阿里另一位高管蔡崇信也进行了减持。蔡崇信持股数从 4.11 亿股降至 3.47 亿股，减持 0.64 亿股，持股比例从 2% 降至 1.6%。按照上述同样方法估算，蔡崇信在此期间减持套现约达 120 亿元人民币。

嗯，钱对大佬来说，只是个数字；对我而言，却是……

另一位小马哥也在套现

除了杰克马老师之外，pony 马老师今年也套现了不少。

在 6 月 30 日和 7 月 3 日，腾讯公司董事会主席马化腾在 6 月 30 日和 7 月 3 日减持 50 万股腾讯公司股票，以此计算，马化腾套现超过 2.5 亿港元。

这并不是小马哥今年第一次套现。

据联交所资料显示，他于 6 月 9 至 12 日连续 4 个交易日，于场内减持腾讯合共 964.78 万股，出货平均价介乎 433.4095 至 450.2696 港元。以此统计，马化腾 4 日合共套现 42.69 亿元。

而在今年 1 月初，马化腾在 1 月 14 日 - 17 日四天内出售了 500 万股腾讯控股股份，出售时股价在 400 港元元左右，套现 20 亿港元。

以此计算，马化腾今年已套现超过 65 亿港元。

在马化腾之外，腾讯二号人物刘炽平今年也多次套现。

在 6 月 30 日和 7 月 3 日，刘炽平跟马化腾一样减持 50 万股腾讯公司股票，套现 2.5 亿港元；而在 6 月 1 日及之前，刘炽平还减持了 170 万股的腾讯股票，累计套现超 6.66 亿港元。

钱，真就是钱而已。