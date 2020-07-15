微软 Win10 版本 2004 Build 19041.388 正式推送：解决一分钟内强制重启问题

IT之家7月15日消息 微软已经发布 2020 年 7 月更新补丁，对于 Wiindows 10 版本 2004，微软发布了新补丁 KB4565503，升级后版本号为 Build 19041.388。

这是 Windows 10 版本 2004 的第二个补丁，它包括对消费者和企业的重要质量改进。

微软表示，在本周二发布的补丁程序中，它已解决了打印机、OneDrive 出错，还有其他强制在 Windows 10 上随机重启的错误。

如果你使用的版本是 Windows 10 1909 或 1903，则会收到 Build 18363.959。

Windows 10 KB4565503（Build 19041.388）更新内容

上个月，微软确认 Windows 10 版本 2004 受故障影响，打印机损坏，今天的累积更新终于解决了用户的打印机问题。

从 7 月 14 日开始，任何遇到打印机问题的用户都应前往 “设置”>“更新和安全性”中的 Windows Update，并下载可用的修补程序以修复错误。

IT之家获悉，微软指出，此更新将解决可能阻止某些应用程序打印包含图形或大文件的文档的问题。

此外，适用于 Windows 10 的 Build1 9041.388 还解决了本地安全访问进程（Local Security Authority Process）的一个关键问题。微软指出，LSAP 进程问题导致某些计算机随机重启，并在桌面上显示 “你的 PC 将在一分钟内自动重启”错误警告。

另外解决了阻止用户连接到 OneDrive 或使用 OneDrive 应用的错误。OneDrive 问题可能令人难以置信，因为它可能阻止设备下载新文件或打开以前同步的内容。

值得注意的是，由于未知的安全保护措施，Windows 10 版本 2004 更新仍然对大量设备用户阻止升级。