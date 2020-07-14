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大量设备仍被阻止升级 Win10 版本 2004

2020/7/14 15:44:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月14日消息 在5月底，微软Windows 10 版本 2004已经面向消费者和企业发布。微软表示，想要获得Windows 10更新五月版的用户可以通过Windows Update或通过其他方法升级，但建议还是通过推送来获取。

上个月，微软更新了文档，宣布Windows 10 版本 2004更新广泛适用于那些在Windows Update设置手动检查升级的用户。

然而，Windows 10 版本 2004升级仍被大量阻止，包括微软Surface产品。

微软指出，已经移除了对Surface Pro 7、Surface Laptop 3和经常联网设备升级限制。微软后来悄悄更新了文档，指出只有对于没有任何其他安全保障的设备，才会移除该拦截。

同样，微软也移除了在某些应用和游戏中使用“GameInput Redistributable”的设备的升级限制。不过，由于“其他安全保障”的存在，Windows 10版本2004仍然不会在设备上显示，目前还不清楚是什么“其他安全保障”让用户无法安装Windows 10版本2004。

IT之家此前援引外媒报道，卸载OneDrive应用可以消除升级障碍，而其他用户则指出，他们只需使用 “重置此电脑 ”将电脑刷新回默认应用和设置，就能成功绕过升级限制。

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关键词：Windows 10微软

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