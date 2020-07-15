内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

工信部：为保护用户利益，拟回收 188 个电信网码号

2020/7/15 7:24:22来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月15日消息 7月14日，工信部官网发布了《关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示》。

IT之家从工信部官网了解到，公示显示：近期，按照相关规定，工业和信息化部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到 2020 年 8 月 14 日。公示期满后，将启动码号回收机制，收回相应的电信网码号资源。

拟收回的电信网码号：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：工信部电信

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    