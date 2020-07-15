工信部：为保护用户利益，拟回收 188 个电信网码号

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IT之家7月15日消息 7月14日，工信部官网发布了《关于拟收回部分电信网码号资源情况的公示》。
IT之家从工信部官网了解到，公示显示：近期，按照相关规定，工业和信息化部拟收回部分电信网码号资源。为保护用户利益，增强电信网码号资源管理工作的透明度和公正性，现对这部分拟收回的电信网码号资源进行公示，公示时间截止到 2020 年 8 月 14 日。公示期满后，将启动码号回收机制，收回相应的电信网码号资源。
拟收回的电信网码号：
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