美国得州一县承诺：特斯拉若在此建厂将提供补贴

北京时间 7 月 15 日早间消息，据外媒报道，包括奥斯丁（Austin）在内的美国得克萨斯州中部一个县周二批准了一项计划，如果特斯拉在该县建造一座价值 11 亿美元的汽车工厂，将向其提供数百万美元的税收补贴。

特拉维斯县（Travis）的大多数委员投票赞成向特斯拉提供至少 1470 万美元的退税。一位委员弃权，要求推迟一周投票。

特斯拉的一位代表表示，公司高管会见了另一个存在竞争关系的州的州长，但未指出该州名字。之后，支持退税的委员决定向前推进这一计划。