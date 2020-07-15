写在 125W 超级闪充发布之前，OPPO VOOC 闪充发展史

7 月 13 日上午，OPPO 官方正式宣布了 125W 超级闪充技术，这项新一代的超级闪充技术将于 7 月 15 日（今日）正式和大家见面，此消息一出，再次引发了众多媒体和消费者对 VOOC 闪充技术的关注。OPPO 在手机快充领域的实力毋庸置疑，自 VOOC 闪充于 2014 年首次发布以来，“闪充”已经成为了 OPPO 最大的技术 IP，“充电快”成为了 OPPO 手机最大的核心竞争力。

智能手机迅猛发展的这十几年，续航一直都是各大手机厂商们面临的难题，特别是进入 5G 时代，因为射频、天线等方面的原因，5G 手机的耗电量迎来了大幅度的提升，在电池技术没有得到革命性的突破的背景下，手机厂商们另辟蹊径，手机快充技术实现了飞速发展、全面开花，目前市面上充电功率超过 40W 的快充手机比比皆是，快充也成为了消费者购买手机最重要的参考依据之一，在快充技术演进的过程中，OPPO 的 VOOC 闪充一直走在领先地位，50W、65W、125W... 这些数字变化的背后，是OPPO多年来在快充领域的厚积薄发。

从“充电 5 分钟，通话 2 小时”到“充电 5 分钟，开黑 2 小时”

2014 年，OPPO 首次推出了自主研发的 VOOC 闪充技术，并且由旗舰机 Find 7 率先搭载，“充电 5 分钟，通话 2 小时”的广告词从此家喻户晓，和当时加大电压实现快充方式不同的是，VOOC 闪充技术创新性地采用了低压大电流直充方案，实现了 5V/4A、高达 20W 的充电功率，30 分钟可直接充到 75%（3000mAh 电池），OPPO 将手机内部的降压器件放到了适配器上，降低了机身发热，并率先将 5 针脚升级为 7 针脚，大幅缩减了用户给手机充电的时间。

同年，OPPO 在当时的 N3、R5 手机上带来了电源适配器的体积更小的 VOOC mini 闪充。在适配器体积大幅度缩小的同时，VOOC mini 闪充还实现了适配器与线材分离的设计。

2016 年的 MWC 上，OPPO 首次提出了 SuperVOOC 超级闪充概念，其最大充电功率接近 50W，将 VOOC 闪充一个半小时的充电时间大幅缩短。2018 年夏季，OPPOFind 系列正式回归，除了开创性的双轨潜望结构全面屏设计以外，Find X 首次带来了 SuperVOOC 超级闪充技术，可以在 35 分钟内充满一台 3400mAh 电池的手机。同年发布的 OPPO R17 Pro 和 OPPO Find X（快充版和兰博基尼版），OPPO 已经实现了 35 分钟就能从 0 充到 100%。

SuperVOOC 最大的技术亮点，是采用了双电芯和后段电荷泵两大技术。根据串联分压的原理，在适配器端输出的高电压加载到电芯上，每块电芯上的电压只有输出电压的一半，每个电芯承受的都是 5A5V，保证了安全电流和电压。同时，为了在电池输出端降低电压，SuperVOOC 还采用了电荷泵技术（chargepump），电芯的放电过程中，利用电荷泵可以给双电芯的电压减半，达到能够给手机供电的电压。为了针对电荷泵降压，OPPO 还单独设计了降压芯片，来控制整个放电电路。

在 SuperVOOC 发布之后，2019 年，VOOC 3.0 闪充技术发布，由全新的 Reno 系列首发，VOOC 3.0 依旧是 5V4A，但升级了全新的 VFC 算法，改进了涓流充电，涓流充电速度提升 200%，大幅缩短最后 10% 的充电时间。

“两条腿走路变三条腿小跑”

2019 年 9 月，OPPO 一口气发布了三大 VOOC 闪充技术，分别是最大充电功率为 65W 的 SuperVOOC 2.0、30W 的无线 VOOC 闪充以及 30W 的 VOOC 4.0。至此，VOOC 闪充平台由此前的 “VOOC+SuperVOOC”双脚走升级演进到了 “VOOC + SuperVOOC + 无线 VOOC 闪充”三条腿跑步。

SuperVOOC2.0、VOOC 3.0、5V2A 充电曲线对比（4000mAh 或等效 4000mAh）

同年 10 月，首发 65W SuperVOOC2.0 超级闪充技术的 OPPO Reno Ace 手机正式发布，这是当时量产最快的充电技术，30 分钟可充满 4000mAh 的电池，一举突破了商业手机快充的天花板，“充电 5 分钟，开黑 2 小时”的广告词是对 SuperVOOC 2.0 的最佳形容。

SuperVOOC 2.0 适配器

SuperVOOC 2.0 首次使用了高频高效的 GaN（氮化镓）功率器件，适配器体积实现大幅度的缩小，充电速度更快，并且更有效的降低了充电时的热量。在电池端，OPPO 首次在双电芯上使用极耳中置，减少电池内阻，电池电路采用充放电电路分离设计，缩短充电路径，进一步降低内阻，充电速度实现了翻倍。此外，SuperVOOC 2.0 还采用了电荷泵降压技术和 VFC 快充算法，支持 PD 和 QC 18W 快充。

与此同时，VOOC 也迎来了 4.0 版本的升级，升级到了 30W（5V/6A）的充电功率，4000mAh 的电池 30 分钟能够充至 67%，VOOC 4.0 由 2000 元档中端手机 OPPO K5 首发，确认了 “国民闪充”的地位。

无线充电沉寂多年，AirVOOC 憋招

在 SuperVOOC 和 VOOC 这两条高端、普及的路线之外，VOOC 闪充平台首次迎来了无线 VOOC 闪充技术——2020 年，OPPO Reno Ace2 首发 40W AirVOOC 无线闪充技术，可在 56 分钟内充满 4000mAh。这是 VOOC 闪充首次以 “无线”的方式呈现，实际上早在 2012 年，OPPO 就曾发布过支持无线充电的设备，不过在接下来很长的一段时间里，“无线充电”都是和 OPPO 手机无缘的，OPPO 也因此备受争议，直到 40W AirVOOC 无线闪充技术的出现，这种争议才停止。

30W 无线 VOOC 闪充、有线 VOOC 闪充、5V2A 充电曲线对比（4000mAh 或等效 4000mAh）

至此，OPPO 的 VOOC 闪充平台路线更加清晰和准确——

适配性更高、应用更广泛的 VOOC 闪充作为 “打底”，实现 OPPO 入门 / 中端手机的大规模应用，在整个 VOOC 闪充普及之路上继续发光发热；SuperVOOC 技术定位高端旗舰，充电效率更高，让 OPPO 旗舰机更旗舰，并且一次次的打破行业天花板，抢占快充行业的话语权；AirVOOC 无线闪充进一步丰富 VOOC 平台种类，助力 OPPO 打造全场景闪充体验。

从壮大自己，到走出去

IT之家从OPPO官方了解到，截至 2020 年 3 月，OPPO 全球闪充用户达到了 1.57 亿人次。截至 2020 年 6 月 30 日，OPPO 在快充领域专利全球申请超过 2800 件，累计授权近 1250 件。OPPO 已在包括 OPPO Ace2，OPPO Find X2 、 OPPO X2 Pro 、OPPO Reno 4/Pro 在内的许多手机上提供 65W 的 SuperVOOC 闪充技术，VOOC 闪充系列已支持 30 + 款 OPPO 机型。同时，基于 VOOC 闪充技术，OPPO已推出包括闪充移动电源、闪充车载充电器等多款周边配件，在强大的技术壁垒以及 “VOOC+SuperVOOC + 无线 VOOC 闪充”三线走的技术支撑下，OPPO 在快充这条路上是越走越强，VOOC 闪充生态圈的建设也已经水到渠成。

实际上，早在 2018 年年底，OPPO 就已经正式对外开放 VOOC 闪充专利授权，对于 OPPO 来说，这不仅仅是希望 VOOC 闪充产品只造福于一家企业，受益于一方用户，更多的是能让更多的人参与并且享受到 VOOC 闪充产品的技术优势。OPPO 通过免费开放标准的授权，加上收取合理的非标准的专利费，会给予这些厂商们相关的技术指导，向杰出的行业伙伴开放 VOOC 闪充专利技术授权。按照从芯片到终端，自上而下的布局方式开放 VOOC 闪充授权，建立 VOOC 闪充技术生态圈。据官方资料，OPPO VOOC 闪充技术平台目前已面向 23 家厂商开放闪充专利许可，涵盖充电器芯片、充电宝、车充以及充电桩（椅）等更多智能终端。这意味着，不久的将来，消费者将在包括充电宝、车载闪充、充电桩等不同终端、在不同场景下拥有一致的 VOOC 闪充体验。

在这短短几年时间内，OPPO 的 VOOC 闪充技术已写入行业标准（2017 年 OPPO 的 VOOC 闪充成为快充协议之一）、开放授权、在超过 1.5 亿台手机终端中安全地，得到了越来越多消费者的认可，并且持续引领业界快速充电技术的发展，毫不夸张的说，VOOC 的发展史，亦可看成是 OPPO 手机的发展史。

在 5G 已经大规模普及的现在，手机的耗电量将进一步的提升，锂电池没有迎来革命性升级，VOOC 闪充无疑是解决用户手机 “电量担忧”最直接的方式，正如 OPPO 在此前发布会上说的那样 “5G 时代，不应让用户为充电而等待”，吃一顿快餐的功夫就能充满一整天的电量，对于消费者来说，这便是技术升级所带来更极致完善的体验，VOOC更是 OPPO 面向 5G 时代核心的技术资产。

7 月 15 日即将发布的 125W 超级闪充技术，是 OPPO 在整个快充领域带来的又一次技术革新，据IT之家了解，除了 125W 超级闪充之外，OPPO 还准备了另外一个 “One more thing”，具体是什么，静候官方揭晓吧！

注：部分资料来自 OPPO 官方

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