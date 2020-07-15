109 元，小米立式无线充插座开启众筹：三 USB 接口，双线圈无线充

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IT之家7月15日消息 小米立式无线充插座今日正式开启众筹，支持双线圈无线充，众筹价 109 元，零售价 129 元。
IT之家了解到，小米立式无线充插座配备 3 个 USB 接口，单口输出支持 18W MAX 快充，搭配新国标组合插孔，其左右两组新国标组合插孔可满足桌面两种插头的用电需求。
此外，小米立式无线充插座采用双线圈无线充，横放、竖放都能充，支持 10W MAX 无线充电，还可作为手机支架，拥有 20° 视角。
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