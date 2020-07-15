国产测绘终端千寻星耀发布：兼容 “5 星 16 频”，厘米级定位

IT之家7月15日消息 近期，千寻位置官方网站已经发布千寻星耀硬件，集成了千寻知寸（FindCM）升级版厘米级高精度定位服务，业内首个兼容 “5 星 16 频”卫星数据的测绘终端，在树荫、楼宇遮挡等复杂场景下的表现更加可靠稳定，大大提升工程施工放样、土方测量、地形图测量等现场作业的工作效率。

△整套设备共包含 13 件物品，包括 EPP 材质的手提箱、蘑菇头形状的主机、HC3 专业手簿、锂电池、UHF 天线、主机数据线、主机适配器、HC3 充电器、HC3 适配器、对中杆及中杆包、手簿托架、合格证和保修卡。

IT之家了解到，HC3 专业手簿是专为野外高强度工作而设计的手持移动终端，防水、防尘、防摔；此外，该手簿还采用高通工业级处理器，配备安卓 9.0 系统以及 4.3 寸卡西欧高清显示屏，操控十分流畅；并且，它还内置 4G 全网通和不可拆卸的锂电池，可保障 10 小时以上的作业时间。

△千寻星耀标配的 HC3 专业手簿

打开千寻星耀主机和手簿后，然后在手簿上点击 “激活”按钮，就能开测了。

△支持一键激活

实测数据显示，在空旷场景下，千寻星耀能够观测到的卫星数量超过 50 颗；在 60° 倾斜测量场景下，千寻星耀的测量误差不超过 2CM；而在树林、地库入口、墙角等遮挡环境下，千寻星耀的信号也未受到明显影响，能够正常开展测绘作业。

△千寻星耀搜到 50 多颗导航卫星

△倾斜 60° 使用千寻星耀时，测量精度保持在 2CM 以内。

目前，千寻位置官方推出 4 款千寻星耀的组合优惠产品，分别为标准版和惯导版的千寻星耀各自搭配 3 年、5 年升级版 FindCM 服务的软硬件组合。其中惯导版千寻星耀内置高精度 IMU 模块，适合应用在需要倾斜测量的场景中，最快 5 秒便能达到固定解。