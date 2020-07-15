内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

国产测绘终端千寻星耀发布：兼容 “5 星 16 频”，厘米级定位

2020/7/15 17:24:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月15日消息 近期，千寻位置官方网站已经发布千寻星耀硬件，集成了千寻知寸（FindCM）升级版厘米级高精度定位服务，业内首个兼容 “5 星 16 频”卫星数据的测绘终端，在树荫、楼宇遮挡等复杂场景下的表现更加可靠稳定，大大提升工程施工放样、土方测量、地形图测量等现场作业的工作效率。

△整套设备共包含 13 件物品，包括 EPP 材质的手提箱、蘑菇头形状的主机、HC3 专业手簿、锂电池、UHF 天线、主机数据线、主机适配器、HC3 充电器、HC3 适配器、对中杆及中杆包、手簿托架、合格证和保修卡。

IT之家了解到，HC3 专业手簿是专为野外高强度工作而设计的手持移动终端，防水、防尘、防摔；此外，该手簿还采用高通工业级处理器，配备安卓 9.0 系统以及 4.3 寸卡西欧高清显示屏，操控十分流畅；并且，它还内置 4G 全网通和不可拆卸的锂电池，可保障 10 小时以上的作业时间。

△千寻星耀标配的 HC3 专业手簿

打开千寻星耀主机和手簿后，然后在手簿上点击 “激活”按钮，就能开测了。

△支持一键激活

实测数据显示，在空旷场景下，千寻星耀能够观测到的卫星数量超过 50 颗；在 60° 倾斜测量场景下，千寻星耀的测量误差不超过 2CM；而在树林、地库入口、墙角等遮挡环境下，千寻星耀的信号也未受到明显影响，能够正常开展测绘作业。

△千寻星耀搜到 50 多颗导航卫星

△倾斜 60° 使用千寻星耀时，测量精度保持在 2CM 以内。

目前，千寻位置官方推出 4 款千寻星耀的组合优惠产品，分别为标准版和惯导版的千寻星耀各自搭配 3 年、5 年升级版 FindCM 服务的软硬件组合。其中惯导版千寻星耀内置高精度 IMU 模块，适合应用在需要倾斜测量的场景中，最快 5 秒便能达到固定解。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：测绘定位

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    