美团重启酒店团购：上线 “超级团购”

7 月 15 日晚间消息，新浪科技独家获悉，美团将在酒店领域重新启动团购模式，一款名为 “超级团购”的新产品已上线测试，进一步发力高星酒店市场。

美团面向酒店集团的招商资料显示，“超级团购”上线测试初期主要面向国际及国内中高端酒店集团进行招商，并优先选择入选大众点评 “必住榜”的酒店，酒店商家给出的 “超级团购”折扣价需低于原价 6 折，并提供未使用随时退、过期自动退等保障政策。此外，用户可直接在目标酒店房型日历中看到可兑换日期，不需拨打电话预约，购买和兑换全部在线上完成。

有美团内部人士透露，在疫情常态化防控阶段，旅游需求或将长期处于供大于求的状态。“超级团购”意在将已有较强烈出游意愿、但尚未有明确酒店目的地和出行日期的模糊需求提前锁定，并最终转化为真实入住。

美团曾凭借团购模式进入在线酒店行业，2013 年，美团酒店团购业务交易额达 20 亿元，合作酒店近 10 万家，所占市场份额接近七成。2014 年，美团酒店业务划归独立事业部发展。就在携程、去哪儿等接连推出团购业务时，2015 年，美团酒店全面转向预订。与餐饮外卖业务一单一单的 “苦生意”相比，到店及酒旅业务是美团实实在在的 “现金牛”，毛利率接近 90%。目前，美团和携程已成当前国内在线酒店预订的头部玩家。尽管携程已不再披露间夜量，但据 Trustdata《2019-2020 年中国在线酒店预订行业发展分析报告》，2019 年全年美团国内酒店间夜量已全年持续超过携程系总和。

以 “吃”为原点，低毛利的餐饮外卖业务为美团带来了巨大的流量基础，高频业务为酒旅等高毛利、低频业务导流，用户转化成本明显低于携程等平台的获客成本，并能够为美团包括生鲜、出行等新业务的布局提供弹药，有助于用户消费场景的进一步打通。然而，对美团而言，高端酒店预订业务仍然处于进击阶段，其对于线下流量转化与新流量渠道的探索也尚处于在关键时刻。去年，美团陆续推出大众点评 “必住榜”、面向高星酒店集团的 “住 + X”长青计划等，希望提升在该领域的竞争力。

美团曾披露其高端酒店在 2019 第四季度间夜量中的占比为 13%。财报显示，其第四季度酒店间夜量达 1.1 亿，即美团高端酒店单季度间夜量已超 1400 万。

不过，疫情影响下，美团还需做好到店及酒旅业务长久的恢复准备。2020 年第一季度，美团到店及酒旅业务营收为 30.9 亿元，同比下降 31.1%，经营溢利同比下降 57.3%。当下，本地住宿和商务差旅开始有所回升，长途旅行相关活动支出依然保守。推出 “超级团购”继续上攻高星酒店，会使美团的酒旅业务再下一城、并给行业带来新的变化吗？拭目以待。