欧盟官员回应苹果税收案件败诉：继续打击非法税收援助

北京时间 7 月 15 日晚间消息，据外媒报道，欧盟反垄断专员玛格丽特 · 维斯特格（Margrethe Vestager）今日表示，虽然法院推翻了欧盟委员会对苹果公司作出的补缴税款决定，但她将来还会继续打击个别欧盟国家为大型科技公司提供的不公平税收优惠政策。

今日早些时候，苹果赢得了 130 亿欧元（约合 149 亿美元）的爱尔兰税收上诉案。欧盟第二高等法院 “欧盟总法院”（General Court），称欧盟委员会未能证明爱尔兰与苹果的税收安排是非法的国家援助。欧盟总法院称，欧盟委员会没有在法律层面证明他们的做法是合理的。

对于该裁决，欧盟可以提出上诉。对此，维斯特格随后表示，在决定下一步行动之前，她将研究欧盟总法院的这项裁决。维斯特格在一份声明中称：“欧盟委员会将继续根据欧盟国家援助规定，调查个别欧盟国家为大型科技公司提供的税收优惠措施，以评估这些措施是否构成非法的国家援助。”

维斯特格还称：“与此同时，国家援助的实施也需要与企业理念的改变，以及正确的立法齐头并进，以堵塞漏洞并确保透明度。”

在过去的数年里，维斯特格一直在关注欧盟国家为苹果和亚马逊等大型科技公司提供的税收优惠政策，以评估是否构成非法的国家援助，而苹果税收案就是一个典型案件。因此有分析人士称，欧盟总法院今日的裁决对于维斯特格的这些努力是个不小的打击。