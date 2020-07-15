苹果中国 App Store 一周下架 2500 款游戏，为六月同期 4 倍

北京时间 7 月 15 日午间消息，据路透社报道，在苹果修补了漏洞以遵守中国的许可要求后，六月份已陆续有移动游戏应用从苹果的中国应用商店下架。而 SensorTower 的最新数据显示，7 月首周从苹果中国应用商店下架的移动游戏应用超过 2500 多款，是六月同期的四倍。

苹果此前已经要求有收入回报的游戏发行商须在六月底之前提交政府授予的许可证编号。该许可证编号允许发行商添加应用内购买功能。中国的各大 Android 应用商店早已经有此要求。但是，苹果为何允许漏洞存在那么长时间，令人费解。

SensorTower 的数据显示，到目前为止，7 月份从苹果中国应用商店内下架的知名游戏包括 Supercell 的热门农场游戏《卡通农场》，Flaregames 的《无敌查克诺里斯》和 Zynga 的《纸牌》。

苹果未立即回复评论请求。

SensorTower 的移动观察总监兰迪 · 尼尔森（Randy Nelson）说：“这些游戏未来十分有可能再次回归，但从页面上消失也已经超过了五天。”

SensorTower 无法确定每个游戏下架的具体原因，但尼尔森补充说，这些游戏的显著增长值得注意。7 月首周下架的这批游戏，在未下架之前，在中国的总收入高达 3470 万美元，累积下载量超过 1.33 亿次。

近年来，中国已经加强对国内游戏市场的监管，在线游戏通常需要经过漫长的审批才能获得盈利许可。