谷歌证实对 Jio Platforms 投资 45 亿美元，获 7.7% 的股份

北京时间 7 月 15 日晚间消息，据外媒报道，谷歌今日证实，将向印度数字服务公司 Jio Platforms 投资 45 亿美元，以换取该公司 7.7% 的股份，为后者估值约 650 亿美元。

昨日曾有报道称，谷歌正与 Jio Platforms 开展深入谈判，拟对后者投资逾 40 亿美元。Jio Platforms 是印度信实工业集团（Reliance Industries Ltd）旗下的数字服务部门，也是印度最大的电信运营商。

今日，谷歌副总裁萨米尔 · 萨马特（Sameer Samat）在一篇博客文章中证实了这一投资。而就在不到四个月前，Facebook 也表示将向 Jio Platforms 注资 57 亿美元。

当前，Jio Platforms 运营着 Jio Infocomm 电信网络，自 2016 年以来，Jio Platforms 已积累了超过 3.88 亿 4G 用户。如今，Jio Platforms 已成为印度最大的电信公司，在电子商务和宽带领域也运营着几款应用程序（App）和其他服务。

谷歌今日表示，计划与 Jio Platforms 联合开发一款 “入门级平价智能手机”，这款智能手机将针对 Android 和 Play Store 进行优化。

萨马特在博客中称：“我们很高兴能从头开始重新思考，如何让印度数百万用户成为智能手机的拥有者。这一努力将释放新的机会，进一步推动充满活力的应用生态系统，并通过创新来推动印度新经济的增长。”

萨马特还补充说，当前大多数印度人仍无法上网，拥有智能手机的人更少。

本周一，谷歌刚刚宣布，未来 5 年至 7 年将在印度投资 100 亿美元，重点推动经济数字化，并打造印度优先的产品和服务。萨马特今日称，此次投资 Jio Platforms 正是该计划的一部分。

Jio Platforms 对此表示，欢迎谷歌成为其战略投资者。根据该协议，谷歌将投资 3373.7 亿印度卢比，收购 Jio Platforms 7.7% 的股份。

据悉，印度信实工业集团计划出售 Jio Platforms 约 20% 的股份，旨在为负债累累的母公司（印度信实工业集团）筹集资金。最近几个月来，投资者已经抢购了 Jio Platforms 价值约 200 亿美元的股份。

其中，英特尔本月早些时候表示，将向 Jio Platforms 投资 2.5 亿美元。两天前，高通宣布将投资 9700 万美元。而 KKR、General Atlantic、银湖和 Vista 等其他美国投资者已经向 Jio Platforms 投入了数十亿美元。

上个月，阿联酋主权财富基金 “穆巴达拉”（Mubadala）表示，将向 Jio Platforms 投资 12 亿美元，而沙特阿拉伯的公共投资基金则投入了 15 亿美元。

不到四个月前，Facebook 宣布向 Jio Platforms 注资 57 亿美元，这是 Facebook 自以 190 亿美元收购 WhatsApp 以来最大的一笔交易。