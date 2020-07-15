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龙芯中科完成第一阶段 Loongbian 操作系统，视频播放更流畅

2020/7/15 22:31:45来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 7 月 15 日消息 根据龙芯中科的消息，龙芯中科嵌入式事业部完成了第一阶段的 Loongbian 操作系统，从而让龙芯 2K1000 平台满足 HMI 类应用对显示性能、计算性能以及浏览器等组件的性能要求。

▲使用 Loongbian 的挂号机 | 龙芯中科

官方介绍，Loongbian 针对目前应用使用较多的 nodejs、FFmpeg 等关键组件实现了性能优化，如视频播放相较于 Loongnix 在龙芯 2K1000 上实现了更高的分辨率和帧数。基于 palemoon 开源代码完成了嵌入式应用浏览器——胧月的开发。为了保证在低资源占用下，人机交互应用的流畅运行，嵌入式事业部为 Loongbian 移植了 Linux 5.7 内核，目前龙芯 2K1000 是中国最早稳定运行 Linux 5.7 内核的国产处理器。

IT之家了解到，龙芯 2K1000 处理器是面向网络安全领域及移动智能终端领域的双核处理器芯片。龙芯 2K1000 处理器集成两个 GS264 处理器核，芯片外围接口包括两路 PCIE2.0、一路 SATA2.0、4 路 USB2.0、两路 DVO、64 位 DDR2/3 及其它多种接口，可以满足中低端网络安全应用领域需求，并为其扩展应用提供相应接口。

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关键词：龙芯嵌入式

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