【IT之家评测室】OPPO 50W 超闪饼干充电器评测：超级小，超级强

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在今天下午 OPPO 新一代超级闪充发布会上，OPPO 狂秀肌肉，不仅宣布了 125W 超级闪充技术，更是带来了 65W AirVOOC 无线充、50W 超闪饼干充电器和 OPPO 110W mini 超闪适配器，个个实力非凡，款款都是行业领先。比如IT之家拿到的 50W 超闪饼干充电器，犹如仙贝饼干大小，功率竟然做到了 50W，功率密度高达 2.41W/cm³！并且支持多种快充协议，日常出门放在衬衣口袋里毫无负担 ... 毫不夸张的说，50W 超闪饼干充电器改变了笔者对大功率充电器固有的认知和看法——可以更小，也可以更强。

当笔者打开 50W 饼干超闪充电器包装看到产品的第一眼，根本没往充电器这方面想，有那么一瞬间甚至以为这是 OPPO 某款未发布智能家居设备的遥控器，直到看到了产品正面印着的 “SuperVOOC”标识以及背面的折叠式金属触角，方才恍然大悟，这原来是一款充电器。

OPPO 50W 超闪饼干充电器体积只有 8.22cmx3.9cmx1.05cm，重量为 60g，整个产品的大小和小时候常吃的仙贝饼干差不多，甚至比一些汽车的车钥匙还要小一些，日常出行可以轻松塞进衬衣、外套的口袋内，不会带来任何额外的负担。

值得一提的是，在产品的包装盒内，OPPO 还附送了一个牛皮口袋，作为收纳充电头的工具，可以说非常贴心了。

当然，体积小并不是 50W 超闪饼干充电器的优点（毕竟论小，苹果 “五福一安”第一个不服），小而强悍才是 OPPO 这款超闪饼干充电器的优点，在饼干大小的背后，这款产品支持最高达 27W（9V3A） PD、支持 50W （10V5A）PPS，可为手机、笔记本电脑等多种设备充电，同时还全面兼容 VOOC 和 SuperVOOC，那么 OPPO 这款 “神器”，为什么能做到这么小，又这么强？

答案就在电解电容上。

提到电解电容，IT之家的各位男同学们应该非常熟悉了，小时候淘气打开废弃的充电器外壳（勿尝试），会看到许多大小不一的圆柱形的元器件，实际上这就是电解电容。

作为充电器中最重要的关键器件之一，电解电容具有储能、滤波、吸收雷击信号保护后端电流不被破坏等重要功能，不过相应的，体型庞大的电解电容也是高功率充电器体积小型化最大的阻碍之一，其占据常规充电器 1/4 的体积，此外，电解电容的耐高温及寿命问题也一直是行业的难题。

OPPO 是如何解决这个问题，同时又做到如此轻薄的？

根据 OPPO 官方给出的资料，50W 超闪饼干充电器主要做了以下几点改变：

第一，在 OPPO 50W 饼干超闪充电器中，OPPO 直接取消了输入端的电解电容，消除了电解电容、硅桥、压敏电阻等硬伤，改善耐高温性能和使用寿命，让结构最优化、高密度小型化的充电器设计成为可能。

去掉电解电容之后，适配器失去了储能，50W 超闪饼干充电器采用了脉冲充电，充电器的输入电流为 100Hz 脉动的直流，从示波器看到就像是一条规律的心电图，以 10 毫秒为周期稳定波动，每 10ms 完成一次峰值为 5.5A 的脉冲电流给手机充电。脉冲充电能以较大的电流充电，恒压恒流输出工作状态下，最高可输出 10V 电压，5.5A 峰值电流（所以产品功率是 50W）。

实际上早在 2016 年的 MWC 上，OPPO 就展示过这个 “低压脉冲”概念，有个前提必须是直充架构。由于 VOOC 平台直充架构特点，可以将电池作为充电系统中的电容，实现了充电系统的完整性，从而适配器的脉冲式充电方式可以直接触达电池。

第二，没了电解电容，雷击和电磁干扰怎么解决？OPPO 首次将航空级钳位二极管运用到消费电子产品上。同时通过采用全新的滤波架构、定制集成电感、优化控制算法及布局布线的策略减少电磁干扰的发生。

第三，传统变压器也是影响大小的重要因素，为此，OPPO 定制设计了全新的高频平板变压器，通过提高开关频率减少变压器储能，进一步减小变压器体积。同时在氮化镓开关基础上，自研的 ACF（Active Clamp Flyback）架构，采用 ZVS（零电压）和 ZCS（零电流）开关，开关损耗降低近 100%。

充电测试

50W 超闪饼干充电器的输出口是 Type-C，通用性更强。在这里，IT之家首先测试了 OPPO Find X2 Pro 通过 50W 超闪饼干充电器的充电速度。

如下图所示：

4260mAh 电池，1% 开始，

前 15 分钟充电 37%；

30 分钟，充电 72%；

40 分钟，充电 95%；

从 1%-100% 共耗时 50 分钟。

这个速度已近非常快了，作为对比，使用 OPPO Find X2 Pro 原装 65W 充电头充电，完全充满共耗时 38 分钟。

不过需要注意一点，我们通过 Find X2 Pro 测试 50W 超闪饼干充电器的时候，虽然充电界面显示激活了 SuperVOOC，但测试仪器 Power-Z 显示其功率一直维持在 25W 上下，并没有达到理想状态的 45W 左右，这大概率是 Find X2 Pro 的系统适配问题，后续更新应该会解决。

在另外三台 OPPO Reno4 Pro、Reno3 Pro、Ace2 手机的测试中，50W 超闪饼干充电器是完全正常的，我们具体来看。

首先是 OPPOReno3 Pro，Reno3 Pro 支持 30 W 的 VOOC 4.0 闪充，我们通过 Power-Z 测试获得，其可以达到 28W 左右的功率（电量低于 10%），基本跑满 30W。

OPPOReno3 Pro 截图▲

Reno4 Pro 支持 65W 的 SuperVOOC 2.0，测试中能基本维持在 45W 上下。通过 50W 超闪饼干充电器充电的话，从 0% 到 100% 耗时 40 分钟左右，比原装的 65W 慢了一点点，但这个表现已经非常不错。

Reno4 Pro 截图▲

OPPO Ace2 同样支持 65W 的 SuperVOOC 2.0，测试结果与 Reno4 Pro 基本一致。

OPPO Ace2 截图▲

兼容性测试

由于支持多快充协议的特性，除了 OPPO 设备之外，50W 超闪饼干充电器还可为其他产品进行快充。在国内 100-240V 50/60Hz 的输入电压下，支持在全球范围内普遍使用的市电标准。

最高支持 50W (10V5A)PPS 快充，兼容 OPPO 30W VOOC 和 50W SuperVOOC，兼容 PD 27W 快充协议和 QC 18W 快充。

我们通过小米 10 Pro、华为 P40 Pro、红魔 5G、荣耀 MagicBook、iPad Pro 等多款设备测试了 OPPO 50W 超闪饼干充电器的具体表现。

如上图所示：

1、红魔 5G 支持 PPS、QC、USB PD 快充协议，电量低于 10% 使用 50W 超闪饼干充电器充电，功率为 25.5W，成功握手 PPS 快充协议。

2、小米 10 Pro 支持 PPS、QC、USB PD 快充协议，电量低于 10% 使用 50W 超闪饼干充电器充电，功率为 20.67W，成功握手 PPS 快充协议。

3、华为 P40 Pro + 支持 SCP、FCP、USB PD 快充协议，电量 50%+ 使用 50W 超闪饼干充电器充电，功率为 12.4W，开启 PD 快速充电模式。

4、苹果 iPad Pro 12.9 英寸（第三代）60%+ 电量测试，功率为 25.5W，开启 PD 快速充电模式。

5、荣耀 MagicBook 在 60%+ 电量测试，功率为 25.14W，开启 PD 快速充电模式。

6、iPhone 11 Pro 在 60%+ 电量测试，功率为 15W，开启 PD 快速充电模式。

7、苹果 MacBook 13 2019 款测试显示无法充电。

通过这些不同型号的设备测试来看，50W 超闪饼干充电器几乎能够兼容市面上绝大部分的智能设备，比如一些功率达到 50W 的轻薄本的充电器往往非常大，出差携带很不方便，OPPO 的 50W 超闪饼干充电器这时候就能够替代体型巨大的原装充电器，实现轻松上阵。再比如一些 iPhone 用户，受够了原厂的 5V/1A，通过 50W 超闪饼干充电器就可以实现快充，并且体积也没有比原装的大多少。

在充电测试的过程中，50W 超闪饼干充电器的发热表现正常，摸起来能感受到一定的温热，但并不是特别明显，和 OPPO 自家的 65W SuperVOOC 相差不大。不过在测试中，笔者发现一个很明显的问题——IT之家拿到的这台 50W 超闪饼干充电器，在充电过程中，设备会产生一定的细微噪音，像是电流声，白天还正常，但到了夜深人静的晚上声音会额外明显一些。这或许是工程样机的原因，希望 OPPO 后期的上市版本会得到改进。

总结：

还是那句话，在电池没有迎来革命性技术升级的背景下，如何解决用户的电量焦虑问题？提高充电器的功率、加快设备的充电速度就是最简单粗暴的方式，但是高功率的充电设备往往带着 “厚重”、“体积大”等标签。那么又如何提高用户的充电体验？在不断突破的充电功率之外，更小、更轻薄的体积也是厂商们努力的方向之一，今年来氮化镓 (GaN)技术的普及让小体积的充电器成为了可能，而今天发布的 50W 超闪饼干充电器和 OPPO 110W mini 超闪适配器，是 OPPO 再一次抢跑在充电器 “瘦身”赛道最前列的证明，就犹如去年发布 65W SuperVOOC 时那样，这一切，都是 OPPO 对消费者需求的深刻理解和把握。在今天的发布会上，OPPO 提出了 “万物皆可闪充”的口号，这是 OPPO 的自信和野心，也是快充的未来。

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