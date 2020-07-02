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韩媒：LG 明年将发布可卷曲的智能手机，京东方提供面板

2020/7/2 21:08:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 2 日消息 LG 已经不满足于手机传统的直板外形设计，该公司正在推进更雄心勃勃的智能手机计划。

据韩媒《The Elec》报道，LG 电子内部消息人士称，LG 电子正计划在明年初推出一款可卷曲智能手机，该项目被称为 Project B，以该公司首席执行官 Kwon Bong-seok 的名字命名。

报道称，LG 已经在平泽的工厂开始生产该设备的原型机，大多数商业产品在上市之前都会进行三到四次试生产，每一次试产大约生产一千到两千台。

到目前为止，LG 的手机业务已经连续 20 个季度出现亏损。消息人士称，Project B 的启动是为了重新树立其在消费者心目中的品牌形象，并提高企业的士气。

据悉，该机将在需要的时候进行侧向延伸。侧面卷曲的显示屏会展开，实现这一目标需要一种柔性有机发光二极管（OLED），中国显示器制造商京东方正与 LG 电子共同开发所需的显示面板。消息人士表示，可卷曲显示器并不一定比折叠式显示器更难实现，折叠式显示器需要在小范围内承受持续的压力，但可卷式显示器可以将压力分散到更大的区域，但是设备的设计和材料必须进行适配。

IT之家了解到，上个月曝光的一项 LG 专利显示，该公司正在研究可卷曲的设备，可滚动屏幕的概念将为用户提供所需的显示屏，这要归功于一个巧妙的滚动系统，让用户可以根据需要延长或缩回显示屏。这种外形设计很可能需要重新设计电池等部件。

除了 Project B 之外，报道称 LG 还计划推出另外两款设备，一款代号为 Wing 的 “横向”智能手机将于今年晚些时候推出，一款代号为 "彩虹" 的旗舰机也将在 2021 年推出。

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关键词：LG

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