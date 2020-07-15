一文看懂微星电竞游戏本全系中文命名系统

IT之家7月15日消息 微星的游戏本有多个型号，如定位轻薄的GS系列以及最高规旗舰机皇的泰坦 GT 系列等等。现在，微星已经为全系列游戏本确定了中文名，一起来了解一下吧。

泰坦 GT 系列

IT之家了解到，GTX系列是微星当家旗舰王牌，100% Adobe RGB 4K 屏幕，搭载第十代英特尔酷睿 i9-10900K，显卡也同样旗舰标准的英伟达 RTX 2080 Super 显卡，4 风扇、11 热管散热。

强袭 2 GE 系列

游戏发烧友专属，传承旗舰泰坦 GT 系列，系列首发的强袭 2 GE66，科幻飞船的造型配以 Mystic Light 炫彩魔光系统，机身前方有矩阵灯效视觉效果。最高配置酷睿 i9 和 RTX 2080 Super Max-Q 硬核双芯。

绝影 2 GS 系列

轻薄高颜值的西装暴徒，全新模具的绝影 2 GS66 以低调内敛但质感十足的西装暴徒形象再次示人，采用 3 风扇 7 热管散热，延续系列轻薄 DNA 的同时，性能输出也更加强大。

冲锋坦克 2 Pro GP 系列

冲锋坦克 2 Pro GP 系列、冲锋坦克 2 GL 系列，是微星电竞游戏本的中坚力量，其中冲锋坦克 2 Pro GP 系列的定位更加明确精准，是主流游戏战场的排头兵。

冲锋坦克 2 GL 系列

对于预算相对并不充足的玩家，冲锋坦克 2 GL 系列也是电竞玩家的理想之选，同样拥有 15、17 寸两个屏幕尺寸规格，也照顾到各类玩家。

侠客 GF 系列

流畅运行主流游戏，最后登场的侠客 GF 系列，也是旗下定位入门玩家的高性价比产品。