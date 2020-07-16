苹果 iOS 13.6 正式版发布：iPhone 秒变车钥匙

IT之家7月16日消息 苹果今天发布了iOS 13.6/iPadOS 13.6正式版，版本号为17G68，iOS 13系列用户可通过OTA下载iOS 13.6/iPadOS‌ 13.6。此前已经升级GM版的用户可继续使用。本次更新，iOS 13.6支持数字车钥匙，并在“健康”App中包含新的症状类别。本更新还包括错误修复和改进。

iOS 13.6有哪些新功能？

一项更改是，此更新为Apple News + Audio奠定了基础。Apple News + Audio将通过现有的News应用程序提供，该应用程序将获得新的“Audio”标签。通过“Audio”选项卡，Apple News +订阅者将能够收听出版物中故事的音频版本。

苹果的CarKey功能也在iOS 13.6中正式引入。苹果公司正在与宝马紧密合作开发该功能，此功能将允许用户使用iPhone解锁并启动兼容的汽车。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2