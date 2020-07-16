印度廉价安卓手机要来了！谷歌向印度首富旗下公司投资 45 亿美元

7 月 16 日消息，据国外媒体合作，当地时间周三谷歌与印度首富穆凯什 · 安巴尼 (Mukesh Ambani)旗下的信实工业 (Reliance Industries)达成广泛合作协议，同意向后者投资 45 亿美元，在包括开发廉价手机等技术项目上进行合作。

信实工业董事长周三表示，谷歌将以 45 亿美元的资金收购信实工业数字服务部门 Jio Platforms 约 7.7% 的股份。谷歌首席执行官桑德尔 · 皮查伊 (Sundar Pichai)参加视频活动，以表示对安巴尼在印度近 4 亿用户基础上打造在线巨头的支持。

谷歌加入 Facebook、英特尔和高通等公司支持安巴尼的行列。安巴尼希望利用 Jio Platforms 将集团业务扩展到 5G 以及电子商务等领域。而 Jio 服务也为全球科技巨头打入印度庞大且不断增长互联网市场提供了途径。公司高管们表示，谷歌将帮助 Jio 打造一款入门级、价格适中的移动设备。

“数字革命是人类历史上最伟大的变革，”安巴尼在信实工业的年度股东大会上对股东们说。“…… 这就是 Jio 的目的。”

谷歌的支持进一步提高了 Jio 颠覆在线零售、内容流媒体、数字支付、教育和医疗保健等市场方面的实力。安巴尼希望打造一家类似于阿里巴巴的科技巨头，而 Jio Platforms 则是这一目标的核心。最近几个月信实工业已经吸引了近 200 亿美元的投资。信实工业股价在近几周连续创出新高后，周三下跌 5%。

皮查伊说：“我们有关 Android 的使命一直是将计算能力带给每个人，但最近几年印度人接受 Android 的方式让我们一度感到沮丧。”“与当地公司合作，大幅提高我们对印度承诺的时机已经成熟，与 Jio 合作是第一步。”

全球科技行业的领导者们正在寻找多种途径，旨在印度市场分得一杯羹。印度每月新增数百万互联网用户。其中很多用户会选择 Jio Platforms 提供的数字服务。他们使用廉价智能手机和 Jio 的廉价数据服务，在线购买消费品，下载音乐和视频。

市场研究公司 Forrester Research 高级分析师 Satish Meena 表示，“更大故事是 Jio Platforms 提供给这些投资者的市场准入机会。“他们押注的是安巴尼的投资历史。从能源到零售再到电信的多元化业务拓展令人印象深刻。”

Jio 所获得的大量投资与其拥有的互联网用户数量以及可以推销的数字服务密切相关。Jio 已经把这些用户连接到互联网，为他们提供内容，而且才刚刚起步。对全球企业来说，这是一个非常好的投资机会。