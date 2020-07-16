英特尔宣布将于 9 月 2 日发布一些 “大”东西

IT之家7月16日消息 据外媒 pcworld 报道，英特尔今日向部分媒体寄发邮件表示将于 9 月 2 日推出（展示）某些惊人（大）的东西。对此多家外媒预测届时英特尔或推出新一代的 “Tiger Lake”处理器或 Xe GPU。

按照惯例，英特尔本应在今年的 Computex 展会上推出新一代的酷睿处理器，但 Computex 于上个月宣布取消，故英特尔有望在近期某个时间推出这一代的 Tiger Lake 处理器。此外，宏碁上个月曾表示搭载英特尔的第 11 代 Tiger Lake 芯片的笔记本电脑将于今年秋天发货。

IT之家了解到，自从 1998 年 Intel i740 问世以来，Intel 就再没有推出过独立显卡产品，直到前 AMD 首席 GPU 架构师 Raja Koduri 加入英特尔，英特尔才宣布将重返独显市场。按照英特尔的说法，DG1 是 Intel 第一款面向消费级的独立显卡，基于 Xe GPU 架构，集成强大的媒体显示引擎，更加注重能效比，且针对游戏内容和创作进行了一定优化。

值得注意的是，除英特尔将推出某些 “惊喜”外，仍不能排除英特尔真的会于 9 月 2 日推出某些体积比较“大”的产品的可能。