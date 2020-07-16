微软 Win10 Dev 预览版 Build 20170 更新内容大全

IT之家 7 月 16 日消息 今天微软推送了 Windows 10 Dev 预览版 Build 20170，带来了一系列的新功能和改进，包括改善声音设置体验、改善 Windows 10 中任务栏搜索功能等等。除此之外，微软在Windows 10中更新了“设置”图标Logo， 采用流畅设计的主题感知磁贴。

需要注意的是，由于一个影响这些PC整体可用性的Bug，采用AMD处理器的PC设备用户将不会获得今天的Windows 10 Dev 预览版 Build 20170更新。这个问题应该会在下一次版本中得到修复。

另外，IT之家发现，微软发布了Microsoft Launcher v6安卓启动器，并在Windows 博客中提及了该更新。

改善声音设置体验

微软上周表示，计划将更多的控制面板功能移到“设置”中，微软正在更新设置>系统>声音>管理声音设备页面，现在可以让你知道哪个设备是默认的，你也可以选择将某个设备设置为默认。

微软还更新了音量混合器，以包含一个链接到每个应用程序的音频设置，你可以使用它来重定向每个应用程序的音频端。

改进Windows 10任务栏搜索功能

微软最近推出了Windows中搜索栏的两项改进，让你更容易找到需要的东西。

点击任务栏中的“搜索”或按下Windows键+S键，查看“搜索首页”的更新设计。新的双栏布局提供了简单的可读性，以及快速访问快速搜索，在那里你可以看到当地的天气、热门新闻和更多有用的信息。要查找其他网页结果或直接导航到网站，只需像平常一样在搜索栏中输入即可。

新的布局在启用快速搜索的市场中可用，包括美国、澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、印度、日本、墨西哥、西班牙和英国。

此外，Windows搜索栏现在还支持荷兰语用户的网页搜索。将Windows地区设置为荷兰，语言设置为荷兰语的用户现在可以从搜索栏搜索网页，而无需使用浏览器。此前，该功能仅限于该地区的英语用户。

IT之家获悉：这是服务器端的更新，将对运行Windows 10版本1809到最新的Dev频道版本的用户可见。

一般性改进

微软在该版本引入了新的“设置”图标Logo。新的“设置”图标在“开始”菜单上与Build 20161中引入的主题感知磁贴相得益彰。

当致力于提高可靠性时，微软暂时关闭了记事本在重启和更新过程中持续打开窗口的功能。

从Insider预览版Build 20170开始，安全网络传输协议(TLS)1.3的实验性实施将默认启用。IIS/HTTP.SYS默认启用了TLS 1.3。SSPI 调用者在调用 AcquireCredentialsHanlde 时，可以通过传递新的加密代理SCH_CREDENTIALS 结构来使用 TLS 1.3。使用 TLS 1.3 的 SSPI 调用者需要确保他们的代码正确处理 SEC_I_RENEGOTIATE。

修复

修复了在平板电脑模式下，调整某些应用程序的大小时，会出现闪烁的问题。

修复了使用IME输入法时，按住鼠标左键最终会导致输入挂起的问题。

修复了导致声音设置中的主音量滑块在删除和重新配对某些蓝牙设备后无法工作的问题。

修正了升级通知不出现或连续多次出现的问题。

修复了之前的版本中导致某些键盘上打字不起作用的问题。

修复了可能导致修改键（如Shift和CTRL）有时在远程桌面中失去连接的问题。

修复了导致少部分Insiders在之前版本中遇到开始菜单无法启动的问题。

修复了导致一些Insiders在最近几个版本中出现注销时间增加的问题。

修复了导致一些Insiders发现他们的屏幕在升级到最后几个版本后变得更暗的问题。

已知问题