13999 元至 32999 元，三星 Q700T QLED 8K 系列电视登陆国内市场

IT之家7月16日消息 近日，三星 QLED 8K 电视系列全新型号 Q700T 正式登陆国内市场，线上线下渠道同步首发。三星 Q700T 搭载量子点 8K 处理器，以专属 8K 画质解决方案、音画效果刷新视听观感。此外，Q700T 还支持多视窗等功能及丰富的教育等资源。

三星 Q700T 配置了分辨率高达 3300 万像素的 8K 显示屏幕，目前的 8K 分辨率几乎达到人眼能够分辨的极限，如电视画面中天空白云的流动、光线的变化等细节都能被视觉捕捉与呈现，让消费者在看电视时如同置身实景。

IT之家了解到，三星 Q700T 拥有全阵列直入式背光技术，能对单个背光单元进行控制，从而实现精细的对比度管理，让亮处更亮、黑处更黑。在光线较暗环境中，人物边缘不会出现光晕染，亮度精控能识别并针对调光区域进行微调，发光均匀、控光精准。此外，深黑减反技术加持的屏幕能有效吸收外界光线，抗光率达 99%，在不同时间段、不同角度都能欣赏到如一的画面。

Q700T 搭载三星量子点 8K AI 处理器，能够基于深度学习算法分析图像，计算最佳画质公式，处理每个像素的显示，能够将不同画质的片源，提升到接近于 8K 超高清的画质效果。此外，基于人工神经网络的深度学习算法，还具有记忆学习功能。

三星 Q700T 搭载了智能控声 AVA 技术，当噪音超过 3 秒，能自动将片源中的人物对话和室内噪音分开，根据外界噪声大小自动调节电视中人物对话的音量。当外界噪音停止时，Q700T 会自动恢复原先的音量。

三星 Q700T 通过采用创新性的面板工艺，尽可能减少金属边框的厚度，正常观看时不会轻易察觉边框的物理存在，从而达到沉浸于画面内容的观看体验。

三星 Q700T 解锁了电视更多玩法。Q700T 拥有的多视窗功能，可将屏幕一分为二，能将正在观看的节目放于一侧，另一侧可以呈现出手机镜像的内容，通过同屏与家人朋友共享，同一时刻，带来双重的精彩。

此外，使用优化型智能遥控器，在一个界面就能找到不同类型的丰富视频内容，从机顶盒到游戏机、应用程序，甚至电视直播，精彩一手掌控。

三星 Q700T 还支持游戏模式，内置了丰富的教育资源。内容方面，三星 Q700T 系列内置芒果 TV、银河奇异果、云视听极光、奇异果儿童、华数电竞、CIBN 聚体育等影视资源，Keep、HiFi 音乐、豆果美食、蜻蜓 FM、VIP KID、有书共读等。

三星 QLED 8K 电视系列此次推出的全新型号 Q700T，拥有 75、65、55 英寸等共三个尺寸段，价格分别为 32,999 元、20,999 元、13,999 元。