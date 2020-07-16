微软 Launcher 6.0 发布：引入深色模式等诸多新功能

IT之家 7 月 16 日消息 据 MSPoweruser 报道，微软今日正式发布了 Microsoft Launcher 6.0 版本更新，其已经在谷歌 Play 商城上架。

IT之家了解到，Microsoft Launcher 6.0 带来了包括个性化新闻、横屏模式、自定义应用图标、基于 Bing 的壁纸、深色模式等新功能并改善了加载速度、内存占用、电池优化和流畅的过渡动画。

新功能

· 个性化新闻：

随时了解情况。个性化新闻源全天更新，提供热门新闻，轻松掌握任何相关信息。

· 横向模式 :

微软启动器支持垂直和水平方向，提高用户观看偏好。

· 可定制的图标 :

使用自定义图标包和自适应图标，让手机拥有一致的外观和感觉。

· 美丽的壁纸 :

每天均可以使用来自 Bing 的新壁纸，用户也可以选择自己的照片。

· 深色主题 :

在夜间或弱光环境下使用手机时，减少眼睛疲劳。此功能与 Android 的默认黑暗模式设置兼容。

· 改进性能

全新 Microsoft Launcher 加载速度更快，内存占用更小，更省电，动画也更流畅。

· 新图标

升级要求

· 采用 Android 7.0 或更高版本的手机

· 必须从 Play Store 下载 Microsoft Store。

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