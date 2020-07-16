贝索斯被骂 “抄袭狗”，外媒：马斯克你这次错怪他了

7 月 16 日消息，据国外媒体报道，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)和杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)曾在商业太空领域相互竞争，马斯克更是频频通过社交媒体刺激贝索斯。随着亚马逊收购自动驾驶汽车公司 Zoox，马斯克又展开了口水战。但业内分析，亚马逊收购 Zoox 短期内只是为了让旗下物流自动化，和特斯拉业务并无太多交集。

以下是翻译内容：

2013 年 NASA 曾面临两难境地，当时其位于佛罗里达州卡纳维拉尔角的一处发射台成为马斯克和贝索斯长期争论的焦点。

马斯克的 SpaceX 以及贝索斯的蓝色起源都想要租用 39A 发射台。在马斯克最终获胜之前，双方就进行了一场口水战。

这场持续至今的争执，有助于解释为何贝索斯上月以 12 亿美元收购自动驾驶汽车初创企业 Zoox 时，马斯克公开称贝佐斯为 “抄袭狗”。马斯克认为亚马逊正计划打入自动驾驶汽车领域，而特斯拉在这个领域也有着雄心勃勃的目标。

让马斯克特别恼火的可能是，亚马逊达成了一笔好买卖。Zoox 最近每月烧钱 3000 万美元，此前估值一度高达 32 亿美元。对于持有股票期权的员工来说，收购价格意味着手中股份大幅缩水。

市场研究公司 Guidehouse Insights 分析师山姆 · 阿布萨米德 (Sam Abuelsamid)表示：“Zoox 自动驾驶系统公认是最好的。”“他们有一个非常好的团队，开发出了一个非常好的系统。”

他表示，即便享有很高声誉，“Zoox 也需要找到下家”。公司在过去 5 年里筹集了 9.5 亿美元资金，但自 2018 年以来再没有融资。

阿布萨米德认为，这笔交易以及低于预期的估值是自动驾驶汽车泡沫终于开始破裂的另一个迹象。

该领域的所有进展都比预期要慢，而且开发技术的代价也非常高。相关受害者包括今年 3 月倒闭的自动货运公司 Starsky Robotics。去年苹果收购了即将破产的 Drive AI。

在最近的一波行业整合中，大众与自动驾驶技术公司 Argo AI 合作，现代则与 Aptiv 结盟，奔驰也与芯片公司英伟达签署了合作协议。

贝索斯想要在自动驾驶汽车市场分得一杯羹的当下做法可能有些投机成分，但也为其业务带来了巨大的潜在利益。

贝索斯更有可能期望的是组建一支自动送货车队，让物流业务更加顺畅。

Zoox 在自动驾驶汽车市场的优势在于，其专注于从头开发自动驾驶汽车，而不是在现有传统汽车上添加自动驾驶技术。

阿布萨米德则认为，虽然亚马逊最终可能会打入自动驾驶出租车领域，但 Zoox 短期内的效果可能是在物流方面。他说 :“我怀疑亚马逊对这种交通工具进行改造，使之适用于送货，变成类似于亚马逊移动储物柜的东西，用于非接触式的城市交付业务。”

与自动驾驶出租车相比，这种汽车在技术上更容易实现，可以在预先规划的路线上缓慢行驶，这在当前的自动驾驶技术下更加现实。

研究公司 Enders Analysis 电子商务专家桑奇特 · 贾恩 (Sanchit Jain)也持类似态度。他表示 :“亚马逊收购 Zoox 是为参与自动驾驶出租车游戏的想法应该马上打消。”

作为一个精明的商人，贝索斯也可能看到该行业盈利能力尚显不足。去年一项研究发现，自动驾驶出租车服务的成本可能是人工出租车服务的 2 至 8 倍，这可能会让 Uber 等公司有关节约人力成本的设想化为乌有。

去年，亚马逊向电动货车制造商 Rivian 投资 7 亿美元，公司还逐步脱离联邦快递和 UPS 等快递合作伙伴，转而选择自建物流。

“亚马逊在全球运输成本上花费了 109 亿美元，” 贾恩表示。“这一数字高于去年同期的 73 亿美元。随着他们在当日达运输上投入更多，成本只会继续增加…… 拥有一支自动驾驶电动车队，就可以全天候为客户服务，而且不需要担心司机疲劳。”

这一战略将使亚马逊更有效地覆盖商品交付的 “最后一英里”，降低业务扩张成本。

贾恩认为，亚马逊预计将再投入数十亿美元，让这项技术发挥作用。他表示 :“实现这些回报将需要数年时间。”“但如果亚马逊能看清这一点…… 有着巨额好处。”

Zoox 还可以与亚马逊神秘的机器人部门相吻合，该部门源自亚马逊于 2012 年收购的 Kiva Systems。去年，亚马逊仓库有 20 万 Kiva 机器人；未来亚马逊是否会将自动送货机器人与自动驾驶货车结合起来，打造一种完全自动化的物流业务？

那么，来自特斯拉的竞争对贝索斯影响并不多。

没有迹象表明贝索斯自认为受到马斯克的威胁，尽管马斯克总喜欢在 Twitter 上刺激贝索斯。

贾恩称，在此之前，亚马逊和特斯拉业务上几乎没有重合之处。“这两家公司之间实际上没有竞争。我也不认为亚马逊曾试图挖走特斯拉的员工。”

但这并没有阻止马斯克攻击贝索斯和亚马逊。“这太疯狂了，”马斯克曾在 Twitter 上写道。“是时候解散亚马逊了。垄断是错误的！”