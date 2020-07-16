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《穿越火线》电竞主题网剧定档 7 月 20 日

2020/7/16 15:05:05来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 16 日消息 今天《穿越火线》网剧发布预告，将于 7 月 20 日在腾讯视频全网独播，每周一到周五 20 点更新 1 集，VIP 每周一抢先看下周。8 月 3 日起，VIP 额外尊享超前点播特权，每周一提前看更多。

《穿越火线》是一部以电竞为主题的青春校园网络剧，由许宏宇执导，鹿晗、吴磊、宋妍霏、代露娃、刘帅良、潘美烨等人主演。据悉，网剧上线同期，玩家还可登录游戏，体验剧中的同款道具、武器、角色，这也将实现更即时、更紧密的 “剧游联动”效果。

IT之家了解到，《穿越火线》网剧剧情如下：2008 年，落魄的电竞老将肖枫勉强维持着自己的战队。此时电竞还远没有迎来它最好的时代，肖枫的战队被误解、被嘲笑，却坚持着心中的梦想。2019 年，游戏中的战斗天才，现实中的轮椅少年——路小北。他继承哥哥的遗志，发誓要成为电竞职业选手，在游戏中所向披靡，却因为一场意外失去了进入职业队的资格。在一次偶然中，路小北与肖枫在一张游戏地图中跨时空相遇。身处不同时空的两人从互相怀疑到彼此信任。他们各自组建战队，共同研究战术，帮助对方成长。梦想从未曾容易过，职业电竞选手之路更是不易，无数次重复枯燥的训练，一次次被命运打落谷底，他们却从未放弃。不同的时代，相同的热血青春。但就在路小北和肖枫彼此鼓励，逆流而上时，一场意外却悄然而至。

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关键词：穿越火线

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