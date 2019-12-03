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腾讯视频公布确认引进动漫名单：《线上游戏的老婆不可能是女生?》、《男子高校生的日常》等在列

2019/12/3 19:18:45来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月3日消息 腾讯视频动漫官方刚刚公布确认引进动漫名单，预计今年年末会逐步上线。

以下为确认引进动漫名单：

  • GOSICK

  • Hand Shakers

  • Just Because!

  • NANA

  • ViVid Strike!

  • 城市猎人TV版

  • 第一神拳

  • 恶魔的谜语

  • 恶魔奶爸

  • 发条精灵战记  天镜的极北之星

  • 绯色的碎片

  • 怪怪守护神

  • 黑色子弹

  • 花开物语

  • 花牌情缘S1

  • 花牌情缘S2

  • 欢迎光临樱兰高校

  • 混沌之子

  • 精灵使的剑舞

  • 境界的彼方

  • 来自风平浪静的明日

  • 狼少女与黑王子

  • 猎人x猎人

  • 路人超能100S1

  • 漫画家与助手

  • 魔法老师S1

  • 魔法老师S2

  • 魔王勇者

  • 男子高校生的日常

  • 奇诺之旅

  • 青春X机关枪

  • 三坪房间的侵略者！？

  • 神装少女小缠

  • 我太受欢迎了该怎么办

  • 吸血鬼仆人

  • 线上游戏的老婆不可能是女生?

  • 小桃小栗LOVE LOVE物语

  • 幸运☆星

  • 在地下城寻求邂逅是否搞错了什么外传-剑姬神圣谭

  • 这个美术社大有问题!

  • 重启咲良田

  • 超剧场版Keroro军曹

  • 超剧场版Keroro军曹2深海的公主

  • 超剧场版Keroro军曹3 Keroro VS Keroro天空大决战

  • 超剧场版Keroro军曹4  龙勇士的逆袭

  • 超剧场版Keroro军曹5诞生！究极Keroro奇迹的时空之岛！！

  • 怪医黑杰克OVA

  • 加速世界电影版

  • 吸血鬼仆人剧场版-Alice in the Garden

  • 秀逗魔导士

  • 秀逗魔导士EXCELLENT

  • 秀逗魔导士重现江湖

  • 秀逗魔导士史上大作战

  • 秀逗魔导士SPECIAL

  • 秀逗魔导士华丽绚烂

  • 秀逗魔导士PREMIUM

  • 妖精的尾巴剧场版-凤凰巫女

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关键词：腾讯视频动漫

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