腾讯视频公布确认引进动漫名单：《线上游戏的老婆不可能是女生?》、《男子高校生的日常》等在列

IT之家12月3日消息 腾讯视频动漫官方刚刚公布确认引进动漫名单，预计今年年末会逐步上线。
以下为确认引进动漫名单：
GOSICK
Hand Shakers
Just Because!
NANA
ViVid Strike!
城市猎人TV版
第一神拳
恶魔的谜语
恶魔奶爸
发条精灵战记 天镜的极北之星
绯色的碎片
怪怪守护神
黑色子弹
花开物语
花牌情缘S1
花牌情缘S2
欢迎光临樱兰高校
混沌之子
精灵使的剑舞
境界的彼方
来自风平浪静的明日
狼少女与黑王子
猎人x猎人
路人超能100S1
漫画家与助手
魔法老师S1
魔法老师S2
魔王勇者
男子高校生的日常
奇诺之旅
青春X机关枪
三坪房间的侵略者！？
神装少女小缠
我太受欢迎了该怎么办
吸血鬼仆人
线上游戏的老婆不可能是女生?
小桃小栗LOVE LOVE物语
幸运☆星
在地下城寻求邂逅是否搞错了什么外传-剑姬神圣谭
这个美术社大有问题!
重启咲良田
超剧场版Keroro军曹
超剧场版Keroro军曹2深海的公主
超剧场版Keroro军曹3 Keroro VS Keroro天空大决战
超剧场版Keroro军曹4 龙勇士的逆袭
超剧场版Keroro军曹5诞生！究极Keroro奇迹的时空之岛！！
怪医黑杰克OVA
加速世界电影版
吸血鬼仆人剧场版-Alice in the Garden
秀逗魔导士
秀逗魔导士EXCELLENT
秀逗魔导士重现江湖
秀逗魔导士史上大作战
秀逗魔导士SPECIAL
秀逗魔导士华丽绚烂
秀逗魔导士PREMIUM
妖精的尾巴剧场版-凤凰巫女