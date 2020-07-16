央视 315 曝光嗨学网退费难问题：销售当面说一套，协议背后签一套

IT之家 7 月 16 日消息 IT之家了解到，今晚央视 315 曝光嗨学网退费难问题，3·15 晚会收数百封邮件投诉嗨学网，销售当面说一套，协议背后签一套。

据央视财经报道，“你为什么不考个消防工程师，挑战一下年薪 20 万。”2019 年初，成都的潘女士被嗨学网的广告所吸引，声称只要通过嗨学网的培训，就有机会考到国家一级注册消防工程师证，每年都会有一笔不小的收入。潘女士在中国人事考试网查询发现，自己根本没有参加该项考试的资格。但嗨学网销售却表示，找代报名机构肯定能报上名。于是潘女士交了 4498 元，购买了嗨学网的网络培训课程。然而考试日期临近，她的报名信息一直没有通过，退款又困难重重。

实际上不少嗨学网的学员都陷入了交钱容易退钱难的境地，3·15 晚会的邮箱就收到了数百封投诉嗨学网的邮件。一些学员告诉记者，在报名之前，嗨学网的销售会给出各种承诺，什么 “保过班型，签订不过退费协议”“一科不过，100% 保障退费”“100% 保障顺利报名”等等。记者调查发现，成交一单，嗨学网销售可以拿到 6% 到 13% 的提成。在嗨学网入职培训时，培训师特别告诫新员工，在交钱时尽量不要引导学员查看《嗨学网服务协议》具体内容。有老员工们告诉记者，要特别注意沟通方式，不要通过公司官方系统留下证据：“在私人手机上说”“微信里，用语音电话沟通”。一旦交了钱，当学员们发现上当受骗要求退钱时，嗨学网的投诉部门则会拿出协议，否定之前销售们的各种口头承诺。