恒生源海参在天猫下架，京东、拼多多未在售

IT之家 7 月 16 日消息 据财联社报道，今日，央视 3•15 晚会曝光了恒生源等企业海参养殖投放敌敌畏的情况。随后恒生源天猫旗舰店下架海参产品，但蔬菜等产品仍在出售中，目前恒生源天猫旗舰店详细介绍页面显示 “页面搬走了”。在京东、拼多多，记者搜索，未发现有恒生源产品在售。

IT之家了解到，山东即墨是我国主要海参养殖区域之一。2019 年 10 月，正是海参苗培育期，记者来到栲栳湾养殖基地，发现一个池塘边堆放着近百个玻璃瓶，上面写着：敌敌畏。养殖户坦言，为了清除不利海参生长的其他生物，他刚刚往池塘里加入了不少敌敌畏。恒生源，是当地规模较大的海参养殖基地之一，基地内的养殖户也承认经常要用到敌敌畏：“敌敌畏，一个池子我使三箱、四箱，鱼虾都死了。”记者在山东即墨调查发现，这种现象非常普遍。那么，记者很是诧异，往池塘里投放这么多的敌敌畏，难道不怕将海参杀死吗？一位兽药店经营者告诉记者：“海参抗药性是最厉害的，敌敌畏都药不死海参。”此外，养殖户告诉记者，使用过农药的海水还会被重新排回大海。一些大棚海参养殖户也偷偷告诉记者，他们在养殖过程中也经常用到抗生素等各种兽药原粉。

2019 年 11 月，到了海参苗出苗的时间，记者再次来到了山东即墨，发现来这里收购海参苗的，大都是来自南方的商人。从业者向记者透露了一个鲜为外人所知的行业秘密：海参养成后，还会再次大费周折拉回北方市场加工、销售。一位业内人士透露：“销路都靠北方人，市场里面，80% 是我们南方海参。”一些经销商告诉记者，真正的北方海参生长周期长，肉质紧实，价格高，而南方海参生长周期短，价格低，一般消费者很难辨别，因此不少商家都会用南方海参冒充北方海参。