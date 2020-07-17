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庆祝世界表情符号日！苹果将在 iOS 14 新增珍珠奶茶等全新表情

2020/7/17 8:28:44来源：凤凰科技作者：贾楠责编：微尘评论：

7 月 17 日，苹果为庆祝世界表情符号日，发布了多款全新表情符号和拟我表情的预览，甚至我们常见的珍珠奶茶、口罩等形象都做了补充，这些全新表情将于今年秋季随软件更新正式推出。

每年的 7 月 17 日为世界表情符号日，由表情符号搜索引擎 Emojipedia 创始人 Jeremy Burge 提出。每年为庆祝这一节日，苹果都会公布一些新的表情符号设计，今年的全新表情符号包含了珍珠奶茶、捏指手势、回旋镖、跨性别符号、渡渡鸟、海狸、皮纳塔、套娃、硬币、心脏、肺、忍者和墨西哥粽。

除了新设计的表情符号外，拟我表情也增加了新配饰和形象，并且更新后的面部和肌肉结构让表情更加自然。苹果还给拟我表情添加了更多选项：包括了男士丸子头、顶髻、偏分、波浪卷发和改良渐变发型在内的 11 款全新发型，以及不同配色的口罩选项、 Durag 头巾、Tichel 头巾、骑行头盔、护士帽和游泳帽在内的 19 款风格各异的新头饰，以及碰拳、脸红、拥抱三个全新的拟我表情贴纸。

以上更新内容都将于今年秋季随 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的免费软件更新一起推出，用户可以通过系统更新的方法获取并使用这些符号。

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关键词：苹果iOSemoji表情

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